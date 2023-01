Les rebaixes arriben deslluïdes però el sector preveu un 10% més de vendes

Les rebaixes ja són aquí, però enguany arriben desdibuixades. La consolidació del Black Friday al novembre i la instauració del comerç online com alternativa a les compres presencials han fet que les rebaixes just després del dia de Reis perdin la força que tenien anteriorment. Tot i això, les previsions del sector són d'incrementar les vendes fins a un 10% en aquesta campanya, uns números que s'expliquen per la recuperació de l'economia després de la pandèmia.

Alguns dels factors que intervenen en aquesta bona projecció de les compres després de les festes de Nadal són l'increment del turisme a ciutats com Barcelona, i també l'acumulació d'estoc d'hivern pendent de vendre. Amb tot, però, la caiguda dels marges de benefici per la inflació farà que les ofertes d'enguany siguin menys atractives que en altres temporades, segons ha avisat el sector.

L'acumulació d'estoc d'hivern es deu a les altes temperatures registrades a Catalunya des de mitjans de novembre. "Moltes famílies aprofitaran la baixada de preus i esperem que això ens salvi la temporada", ha dit a l'ACN David Sánchez, president de la patronal de comerç familiar Comertia.

Pel que fa les xifres concretes de les rebaixes, Comertia estima que s'igualaran les pujades de preus viscudes al Nadal, que ronden entre el 5 i el 10%. D'aquesta manera, les rebaixes poden veure's deslluïdes i poc atractives perquè els descomptes són més aviat escassos.

La mateixa previsió la fa Barcelona Oberta, l'agrupació d'eixos comercials de la capital catalana, que també calcula uns creixements de les vendes al voltant del 10%. "Seran unes rebaixes de descomptes en general més moderats, però com sempre hi haurà oportunitats", ha destacat el secretari de l'entitat, Joaquim de Toca.

Les rebaixes perden força

Antigament, les rebaixes eren un gran fenomen entre la població, perquè no existien gaires oportunitats per trobar descomptes i aquest període també era clau per poder buidar estocs de les botiques. No obstant, hi ha hagut una normalització de les rebaixes que ha fet disminuir aquesta última funció. Així ho explica la professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ana Jiménez.

"Hi ha altres moments de rebaixes, com el Black Friday el Cyber Monday, o les rebaixes de mitja temporada. Sempre hi ha alguna mena de raó per a fer rebaixes", ha reconegut Jiménez, qui també ha apuntat que la compra serà més "raonada".

Malgrat aquesta pèrdua de rellevància de les rebaixes, aquestes dates seran un motor de consum al gener, un moment marcat per la ressaca de Nadal. De fet, la campanya de rebaixes d'aquest 2023 generarà més de 34.000 nous contractes de treball a Catalunya, segons les previsions d'Adecco. Aquesta xifra suposarà un increment de l'11,9% respecte del mateix període de l'any passat, amb Catalunya com la comunitat que més ocupació crearà per davant del País Valencià i la Comunitat de Madrid.