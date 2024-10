Les Terres de l'Ebre en alerta a l'espera de la possible arribada de la catastròfica DANA del País Valencià

La catastròfica DANA que ha provocat desenes de morts al País Valencià s'acosta a Catalunya, tot i que arribarà debilitada si tenim en compte que al País Valencià s'han superat els 400 litres per metre quadrat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), l'acumulació de pluja serà més important a la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre, on es pot superar el llindar de 100 litres en 24 hores. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha suspès tots els actes públics d'aquest dimecres.

Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta, i no es descarta algun fenomen de temps violent. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla d'emergències Inuncat. A Tortosa s'ha precintat l'accés al riu, s'han netejat els embornals en punts conflictius i també es vigila que no hi hagi vehicles aparcats en barrancs.

🌧️💨Avui la Dana ens afecta més que ahir. T'expliquem quina precipitació s'espera avui?⬇️ pic.twitter.com/Nd5NsgYlp8 — Meteocat (@meteocat) October 30, 2024

També s'ha activat l'alerta del pla Procicat pel fort onatge previst al litoral sud i part del litoral central. Les onades podran superar els 4 metres a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre i Montsià i els 2,5 metres al Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès.

Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i recomana no travessar rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on estigui plovent o allà on ja hi hagi acumulació d'aigua. També cal allunyar-se del litoral i dels llocs on les onades trenquin amb força, com ara espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop.

Suspès el ple del Parlament i els actes públics d'Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que suspèn tots els actes públics que tenia previstos per aquest dimecres després de saber-se que les víctimes mortals per la dana s'eleven a 50. Així mateix, ha convocat un comitè tècnic de seguiment sobre el temporal. Hi participaran els consellers de Presidència, Albert Dalmau; d' Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, així com representants de totes les forces i cossos de seguretat i Meteocat.

El president del Parlament, Josep Rull, també ha anunciat just després de la sessió de control la suspensió del ple després de saber-se que les víctimes mortals pel temporal dana s'eleven a 50. Una dada que ha qualificat "d'extraordinàriament impactant". El president de la cambra catalana ha explicat que s'havien intercanviat missatges entre la Mesa i el Govern i ha decidit reunir la Mesa per concretar "com s'ha de procedir". Així mateix, ha dit que també es podria convocar la Junta de Portaveus. A l'inici del ple, la cambra catalana ha fet un minut de silenci en memòria a les víctimes del temporal.



Segona Dana en un any

El novembre de l'any passat, el Montsià ja va patir uns forts aiguats que van deixar destrosses a Alcanar, Santa Bàrbara i Ulldecona. Les pluges van superar els 200 litres per metre quadrat en alguns casos. El temporal va provocar inundacions i importants danys materials, fins al punt que les tres poblacions han estat declarades zona catastròfica pel Govern espanyol.

El temporal de setembre va engolir la platja d'Alcanar, al Montsià. — Mar Rovira / ACN

Va ser el tercer episodi de greus inundacions viscut a Catalunya en poc més de tres anys i mig, després del temporal Glòria (2020) i la borrasca Filomena (2021). Fenòmens d'aquest tipus han estat recurrents a casa nostra, però com a conseqüència del canvi climàtic s'estan convertint en cada cop més habituals -un fet compartit al conjunt de la Mediterrània- i la seva virulència va a més.