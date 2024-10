La Generalitat revisarà els llindars i reforçarà els avisos de prevenció i alerta per inundacions provocades per pluja intensa a Catalunya. Per tal d'adaptar-se a fenòmens locals molt intensos i puntuals, agreujats pel canvi climàtic i l'escalfament global, Protecció Civil avisarà del risc de pluges intenses i inundacions a través del mòbil. Es tracta d'un sistema d'alerta que es va posar en marxa a principis del 2023 i que ja es va utilitzar el setembre d'aquell mateix any a pels episodis d'inundacions que hi va haver a Ulldecona i Alcanar.

Actualment hi ha dos grans tipus d'avisos per precipitacions: pluja sobtada de més de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, o acumulacions de més de 100 litres en 24 hores. S'ha detectat que moltes inundacions greus es produeixen en fenòmens d'unes tres hores, i ara es crearà un avís específic per aquest tipus de tempestes, molt locals i que descarreguen amb intensitat forta durant força estona al mateix punt.

Les inundacions sobtades són el risc greu que ha provocat més víctimes mortals en els últims anys a Catalunya, més de 100 persones en 40 anys, i també pèrdues econòmiques de milers de milions. Tot i que Catalunya travessa un període llarg de sequera, aquests fenòmens són cada cop més intensos i freqüents a causa del canvi climàtic.

La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca, i el director de l'Àrea de Gestió Territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Diego Moxó, han explicat que l'actual model de previsió, detecció i avís té uns 20 anys i cal actualitzar-lo amb els nous models predictius i noves tecnologies. En aquest sentit, des que al maig va crear l'aplicació mòbil del Meteocat, que inclou el radar de pluges i avisos per riscos meteorològics, se l'han descarregada unes 150.000 persones.



700.000 persones viuen en zones inundables

D'altra banda, Protecció Civil ha seguit insistint als municipis que tenen l'obligació d'elaborar plans d'autoprotecció per inundació. Hi estan obligats 521 municipis, però un 11%, en total 60, no l'han fet mai. Molts altres el tenen caducat. Protecció Civil recorda que l'Inuncat és un pla a nivell de tot Catalunya, però l'aplicació directa i pràctica en cas de risc a cada municipi l'ha de fer el consistori corresponent amb el seus mitjans i protocols. També han recordat que un 9% de la població catalana, unes 700.000 persones, viuen en zones inundables.

Pel que fa a la població i a la seva sensibilització, es farà una campanya informativa sobre el risc d'inundació, com s'ha fet en el cas del risc químic o d'incendi forestal. Així, han recordat que un vehicle pot ser arrossegat quan l'aigua arriba al mig metre d'altura, o que una persona pot ser arrossegada i ofegar-se amb 20 centímetres d'aigua.

Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) prioritzarà les mesures per a la millor gestió del risc d'inundació, reforçant les inversions en línies de treball prioritàries per a la prevenció d'inundacions com són el manteniment de lleres de rius i rieres i els ajuts als ens locals.