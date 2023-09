Les fortes pluges obliguen a confinar Alcanar i tallar l'AP-7 i l'N-340 per inundacions

El Servei Meteorològic de Catalunya va preveure un episodi de temps violent el dissabte al vespre i a la nit al sud del país, però finalment les pluges torrencials i les afectacions més importants s'estan produint aquest diumenge des de primera hora del matí.

La gota freda (DANA) ha descarregat quantitats de precipitació molt importants en les darreres hores a les Terres de l'Ebre, amb més de 200 litres al Montsià. De fet, les inundacions han obligat a les autoritats a confinar Alcanar, pel possible desbordament de barrancs com el del Llop, i a tallar l'AP-7 i l'N-340. Els Bombers han rebut 136 avisos per incidències causades pels aiguats.

Protecció Civil ha recomanat als habitants d'Alcanar pujar a les plantes superiors dels habitatges i trucar el 112 en cas d'emergència. També ha demanat evitar els desplaçaments.

Reoberta l'AP-7 entre Ulldecona i Freginals

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), l'N340 entre Alcanar i Amposta, en les dues direccions, està tallada per inundació de la calçada. L'AP-7, que també s'ha tallat la circulació entre Ulldecona i Freginals, en els dos sentits de la marxa, ja ha estat reoberta.

Els aiguats també han obligat a tallar carreteres locals, com la C-12 entre Tortosa i Roquetes, la T-331 a Tortosa i la TV-3443 a Amposta. En paral·lel, l'R16 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions d'Ulldecona i l'Aldea per la pluja acumulada.

220 litres a Alcanar

A les 10:00 hores, destaquen registres com els 216 litres d'Alcanar (61,4 dels quals només en 30 minuts), els 190,5 litres de Mas de Barberans (50,6 en tan sols mitja hora), els 148 litres del PN dels Ports, els 132 litres de l'Hospitalet de l'Infant, els 136 litres de Tivissa o els 118 litres de l'Ametlla de Mar, segons dades de les estacions del Meteocat i Meteoclimatic.

A Alcanar s'ha tallat la circulació de vehicles a la zona de l'Angol i s'han produït incidències per acumulació d'aigua a la urbanització Serramar.