Tres anys de la gran riuada: de la devastació de la Conca de Barberà a la rehabilitació del Pont Vell de Montblanc

La nit del 22 d'octubre farà tres anys de la gran riuada que va devastar la Conca de Barberà. Les intenses pluges del temporal Dana van desbordar el riu Francolí i van provocar greus inundacions. L'aigua va destruir negocis i espais emblemàtics com el Pont Vell de Montblanc.



Tot just fa dues setmanes, van començar les obres de rehabilitació d'aquest pont medieval, datat del segle XII. Aquestes tenen un cost d'1,5 milions d'euros i s'han finançat amb ajudes dels governs català i espanyol. L'alcalde Josep Andreu confia que els treballs estaran enllestits el juliol vinent i en lamenta el retard. Tant el batlle com empresaris afectats de l'Espluga de Francolí recorden la desolació patida per les destrosses, però també la solidaritat dels veïns.

La imatge de devastació de la llera del riu Francolí, plena de troncs, vegetació, amb fang, i runa encara està ben present entre el veïnat de la comarca. Tres anys després del desbordament, l'entorn del riu ha tornat a rebrotar i ja queden poques cicatrius del temporal. Tot i això, fins fa dues setmanes no s'havien iniciat els treballs per restaurar el Pont Vell, un dels més afectats pels aiguats. L'estructura medieval va resistir la força de l'aigua, però es va quedar sense baranes.

En global, el cost de tots els projectes per reparar els espais malmesos suma 3,2 milions

Els ajuts de l'Estat, xifrats en 1,6 milions, van arribar el 30 de febrer d'enguany, mentre que els de la Generalitat, d'1,5 milions, el 22 de desembre de l'any passat. En global, el cost de tots els projectes per reparar els espais malmesos suma 3,2 milions. L'Ajuntament ha afegit uns 200.000 euros per l'actuació al pont de Bolovi a conseqüència de l'increment dels costos. El procés de licitació d'aquests treballs acaba dimarts vinent. Segons l'alcalde, les obres "grans", com les del Pont de Vell i el seu entorn, les del Bolovi, i les del Molí de Pas, s'enllestiran en un termini de nou mesos.



"Estic content d'haver començat les obres al Pont Vell i demano disculpes perquè el conjunt de les administracions siguem tan lentes. La riuada va ser una convulsió per a tots nosaltres, finalment podrem recuperar aquest lloc tan emblemàtic de Montblanc, és un goig i una necessitat del municipi tornar-se a reconciliar amb la llera del Francolí", afirma Andreu.

"Mai podrem agrair prou la solidaritat dels veïns"

La riuada de l'any 2019 va fer estralls als municipis de l'Albi (Les Garrigues), la Riba, Vilaverd i Vimbodí i Poblet i l'Espluga de Francolí. Aquest darrer va ser un dels més afectats. Aquí, la força de l'aigua va engolir el celler Rendé Masdeu, el qual s'ha reconstruït en un altre indret de la localitat. No va ser l'únic establiment que va patir destrosses.



El restaurant Les Disset Fonts, situat pràcticament al costat del riu, va estar tres mesos tancat perquè el desbordament va destrossar el menjador, la cuina, els magatzems i les màquines del local. El seu propietari, Joan Carles Lleó, explica que van haver de renovar tota la coberteria, sanejar els lavabos i pintar-ho tot. "Va ser sobtat, impactant, de deixar-ho tot bé al matí a trobar-t'ho tot ple d'aigua i fang", recorda. En el seu cas, es va poder refer gràcies a l'ajuda dels veïns del municipi. "Des del primer minut la gent del poble ens va ajudar, va ser molt emotiu i bonic", valora.

"Des del primer minut la gent del poble ens va ajudar, va ser molt emotiu i bonic"

La Chantal Puig, treballadora i responsable de les activitats de lleure de l'empresa Drac Actiu, també recorda amb emoció l'onada de solidaritat. Ho van perdre absolutament tot, des de les bicicletes, material de lleure i d'oficina, als portàtils i la furgoneta. També es van trencar les finestres i les portes i es van esfondrar dues parets. "El cop moral, emocional, que ens vam trobar el 23 d'octubre va ser molt bèstia perquè des de lluny veiem la silueta principal de l'edifici, que es mantenia i ens pensàvem que les destrosses no serien tan grans, ens imaginàvem que estaria inundat, però no destruït", relata.



Davant la magnitud dels desperfectes, Puig reconeix que es van plantejar tancar el negoci després de 25 anys en marxa, ja que l'edifici – una antiga fàbrica d'alcohol vinícola- ja l'havien reformat quan el van comprar i només hi treballen tres persones fixes. A més, el 85% de la facturació es basa en la feina que fan majoritàriament a la primavera i amb els centres educatius. De fet, a les destrosses se li va sumar la pandèmia. Les obres per recuperar les instal·lacions van començar el setembre de l'any 2020 i es van inaugurar per Setmana Santa de fa un any. Amb tot, l'ajuda i predisposició dels veïns del poble els va permetre agafar força i recuperar l'activitat.

Monòlit a l'Espluga de Francolí en record de les víctimes de la riuada del 2019 de la Conca de Barberà. — Mar Rovira / ACN

Parc públic

Al maig, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va estrenar un parc públic a la denominada "zona zero" de la riuada i va donar per acabada la restitució dels danys causats pel desbordament. A banda de la zona d'esbarjo i parc fluvial, també s'han fet actuacions al voltant de l'àrea del Safareig de la Font Baixa, la zona que va de la plaça del Mil·lenari al Pont de la Palanca, l'entorn de la plaça de la mateixa font i l'arranjament de camins. Aquestes intervencions han rebut ajudes de la Generalitat i de l'Estat. Pel que fa als treballs del pas inundable del camí de la Sinoga han estat finançats per la Diputació de Tarragona i pel consistori. La suma de totes les actuacions ha estat de 713.517,71 euros.



L'Ajuntament té la voluntat d'iniciar la redacció del projecte renaturalització del tram urbà del riu a començaments d'any, el qual s'executarà per fases. En paral·lel, el consistori farà una ofrena floral al monument dedicat a les vuit víctimes, de les quals dues encara no s'han localitzat, el pròxim dissabte coincidint amb el tercer aniversari de la tragèdia.