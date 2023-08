Les tortugues careta neixen per primer cop a la Costa Brava i es consoliden al Delta de l'Ebre

Els primers nius de tortuga careta de la temporada s'han començat a descloure aquesta setmana, en una campanya de rècord de nidificació de l'espècie a la costa catalana amb un total de vuit nius. Els primers han estat un niu a Begur (Baix Empordà), el primer detectat mai a la Costa Brava, i part dels ous dels nius del Delta de l'Ebre, que es consolida com a punt de nidificació.

Aquest dijous s'ha detectat una posta de 87 ous al sud al delta, mentre el de Begur tenia 130 ous. D'aquest, 40 van ser traslladats a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) i del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) per assegurar-ne la viabilitat, tot seguint el protocol. El naixement a la Costa Daurada pot respondre a la necessitat de cerca d'aigües més fredes per part d'aquests animals, a causa de l'escalfament de les aigües per l'emergència climàtica.

Dels ous n'han desclòs ja una vintena de manera natural entre aquesta matinada i la passada. Un total d'onze tortuguetes han anat directes a mar i la resta han estat traslladades a les instal·lacions del CRAM, ja que part de les cries es trobaven en un estat molt immadur. Dels ous en incubació artificial n'han nascut 26 i aviat les cries també seran amollades a mar.

Pel que fa al delta de l'Ebre, han desclòs fins ara un total de 70 ous i s'esperen més naixements, mentre dels que estaven en incubació artificial n'han nascut 13. Ha estat l'indret de Catalunya on més nius s'han concentrat i es consolida com un dels punts de nidificació més important de la costa mediterrània. Enguany, s'hi han localitzat cinc nius amb un total de 373 ous, però la temporada no es dona per tancada.

Altres punts de la costa catalana on s'han localitzat nius han estat el Vendrell (Baix Penedès) i Malgrat de Mar (Maresme). En el primer cas presentava 119 ous i en el segon un total de 130 ous, dels quals 90 s'han mantingut a la platja i la resta s'han incubat de manera artificial al CRAM i al CRARC.

Un fenomen que va a més

Acció Climàtica remarca que l'arribada de tortugues careta per nidificar a les platges catalanes és un fenomen que segurament anirà a més i cal normalitzar-ne la presència. Qualsevol persona que vegi una tortuga o un possible rastre cal que truqui al 112, es mantingui a certa distància sense molestar i no faci fotos amb flaix.

La temporada de cria de la tortuga careta arrenca a començaments del mes de juny i s'allarga fins a finals d'octubre. Les femelles solen fer els nius entre mitjan juny i finals d'agost, i les cries comencen a emergir a partir de començaments d'agost fins a mitjan o finals d'octubre.