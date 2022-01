La llarga batalla per preservar l’esport nàutic a Badalona

El mar és, per a molts dels habitants d’una localitat costanera, un element que forma part del seu dia a dia. La pesca, la navegació, les activitats lúdiques o els esports nàutics estan adherits als municipis catalans que miren al Mediterrani. Alhora, han de conviure amb la preservació de l’entorn i el compliment de les normatives. El Reglament General de Costes estableix que les edificacions destinades a activitats esportives de caràcter nàutic ocupin una superfície de 300 metres quadrats. Una normativa que dificulta la continuïtat d’entitats com el Club Nàutic Bétulo, a Badalona, que ja ha presentat al·legacions -a través de l’Ajuntament- al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El Bétulo es va fundar l’any 1972, compta amb 750 socis i ocupa una mica més de mil metres quadrats de superfície a la Platja d’en Botifarreta. L’edifici compta amb un restaurant i una piscina descoberta però, per sobre de tot, és una instal·lació on s’hi practiquen esports nàutics com el rem, la vela, el windsurf o el paddle surf. Actualment tenen una llista d’espera de dos anys de persones que volen fer-se sòcies.

"Amb aquest reglament, faran que molta gent que practica esport deixi de fer-ho i que molts equips de competició desapareguin", lamenta Josep Anton Violan, president del CN Bétulo. "En 300 metres quadrats, cap club nàutic pot oferir un mínim servei, és un tema d’espai», afegeix. A més, Violan destaca la quantitat d’esportistes que han sortit de Badalona i han estat distingits en diversos campionats d’esports nàutics. "Per exemple, som el club que més regatistes aporta al campionat del món de vela lleugera de classe olímpica ILCA", diu el president del Bétulo que aquest 2021 hi ha aportat set esportistes.

Ara mateix hi ha una desena de clubs nàutics a tot Catalunya que es veuen afectats per aquest reglament. Les entitats s’han anat trobant en aquesta situació a mesura que els ha anat caducant la concessió d’ocupació d’espai a la costa. Al Bétulo la concessió va acabar el 2017. «Ja ens ho esperàvem», reconeix Josep Anton Violan sobre la resolució que van rebre fa uns mesos que els denegava la renovació de la concessió.

Suport de l’administració

Tot i els sobtats canvis de govern que ha anat tenint Badalona en els darrers anys, totes les formacions polítiques han fet costat al Bétulo. L’any 2019, l’Ajuntament en ple va aprovar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) les activitats que realitza el club. Un cop denegada la renovació de la concessió al Bétulo, l’Ajuntament ha manifestat que aquesta decisió "atempta a la protecció d’allò que està declarat com a BCIL ja que comportarà necessàriament la desaparició de l’activitat que s’està realitzant".

Des de l’Ajuntament de Badalona reconeixen que cal preservar el valor ambiental de les platges però destaca que les embarcacions que s’utilitzen per a les activitats esportives tenen "un escàs impacte ambiental i una funció social i esportiva que fan que aquestes instal·lacions es puguin considerar d’interès públic". Per aquest motiu, després de les reunions mantingudes amb els responsables del club i també amb la Federació Catalana de Vela, ha presentat al·legacions al reglament de la Llei de Costes.

El consistori ha demanat que s’ampliï de 300 a 750 metres quadrats la superfície del domini públic marítim-terrestre, limitant al 40% l’ocupació per a usos complementaris com la restauració per permetre la viabilitat del Club Nàutic Bétulo. "Per què els clubs nàutics no poden tenir els mateixos drets que els restaurants de platja?", es pregunta el president del Bétulo.

"Fem una aposta clara i decidida perquè el Club Nàutic Bétulo continuï fent la seva tasca allà on la fa perquè les activitats aquàtiques només es poden fer al mar", diu l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro. Assegura que estan fent gestions amb el govern espanyol "per mirar que el reglament de costes s’adapti a la realitat d’una entitat que gestiona esports nàutics". Guijarro destaca que el Bétulo "té una clara reversió en la ciutadania i ho ha de fer en les condicions i el lloc on es troba ara".

50 anys d’història

Aquest 2022 es compliran cinquanta anys de la fundació del Club Nàutic Bétulo. No va iniciar la seva activitat a les instal·lacions on es troba actualment, on s’hi van traslladar dos anys més tard. "Jo tenia una barqueta per sortir a navegar i quan m’estava treien el títol de patró a la confraria de pescadors, un mariner retirat que ens ensenyava a fer nusos ens va dir: ‘voleu que fem un club?’", relata Jaume Tejedor, un dels socis fundadors del Bétulo, sobre els inicis del club nàutic. Explica que eren una vintena i que primer es van instal·lar a la confraria.

Quan van aconseguir ser-ne 50, van inaugurar el local de la platja l’any 1974. "Per què l’hem de treure si no fa nosa a ningú?", es pregunta en Jaume. S’hi ha passat més de mitja vida en aquestes instal·lacions a tocar del mar i no es pot imaginar la seva ciutat sense el Bétulo. "No vull que l’enderroquin", manifesta.



La Cristina Casas és més jove, té 45 anys, però és «sòcia des de sempre". "Jo m’he criat aquí perquè els meus pares ja eren socis", explica. "Per mi el Bétulo forma part de la meva vida i quan vius el mar creixes d’una altra manera", diu la sòcia del club badaloní amb un fort interès per la vela que només espera que "els meus fills també ho puguin gaudir".

La Roser Marín va començar a remar amb 13 anys perquè el seu pare també ho feia. Era sòcia del Bétulo des dels 7. Ara en té 30 i reconeix que "la meva colla sorgeix de l’equip de rem, per a mi el Bétulo significa molt". Cap d’ells entén perquè l’edifici ha d’anar a terra.

Des del Bétulo esperen que el Govern espanyol acabi modificant el reglament i no hagin d’enderrocar les instal·lacions. De fet, ni s’imaginen que això pugui acabar passant. "Ens condemnaran a anar a la platja només a prendre el sol", diu el president del club, Josep Anton Violan, que afegeix: "vivim en un país on sembla que només es pugui jugar a futbol; aquests esports no es poden practicar si no és al mar".