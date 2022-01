Els Mossos desallotgen el centenar d'ocupants d'una nau de Badalona: "No sé què faran amb nosaltres, som molts" 

Tot i la petició d’ajornar tres mesos la sortida dels ocupants de la nau del carrer Progrés de Badalona, finalment s’ha produït el desallotjament que estava previst per a aquest 13 de gener. Enmig d’un gran dispositiu policial que ha comptat amb una quinzena d’unitats dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra, el centenar de persones que malviuen en l’antiga nau industrial han abandonat l’espai. Des de les sis del matí han rebut el suport de desenes de persones i entitats socials que han intentat frenar el desnonament.

"No sé què faran amb nosaltres, som molts", deia un dels afectats, Dantoumane Conde, mentre recollia les seves pertinences. El gairebé centenar d’ocupants de la nau s’ha concentrat a les portes del 164 del carrer Progrés de Badalona acompanyats de la seva advocada, Sònia Olivella, en un últim intent d’aturar el desallotjament. Davant la negativa del jutjat, han apel·lat al Tribunal Europeu dels Dret Humans demanant mesures cautelaríssimes per frenar el desnonament.

Desenes de persones donaven suport als ocupants de la nau de Badalona. — Berta Olivier

Mostres de suport

Però la comitiva judicial i els Mossos d’Esquadra, junt a agents de la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional han tirat endavant el procés. Han arribat a les 10 del matí i ha estat a les 12 del migdia quan han avançat cap a la nau industrial ocupada. Allà, enmig de crits i d’un cordó format per les desenes de persones que donaven suport als afectats, s’han produït moments de tensió. Entre els representants polítics que s’hi han apropat hi havia la diputada de la CUP i exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que ha denunciat una "repressió brutal" per part de la policia. També hi han assistit la diputada de la mateixa formació Basharat Changuerra i l’exdiputat David Fernández.

Torrents: "Farem l’impossible perquè aquestes persones no dormin al carrer"

Allà mateix, els representants dels ocupants han intentat que la Sareb, propietària de l'edifici, aturés el desnonament però la propietat de la nau s’hi ha negat. La Sareb és una societat participada amb diners públics que gestiona edificis que van fer fallida financerament durant la crisi de fa una dècada. La comitiva judicial ha donat una hora de temps als ocupants de la nau perquè recollissin les seves pertinences.



En dues hores s’ha anat buidant la nau i alguns dels ocupants s’han adreçat a les oficines municipals de Badalona per ser atesos pels serveis socials. El regidor del departament, David Torrents, assegura que el govern municipal farà "l’impossible perquè aquestes persones no dormin al carrer" i recorda que fa dies que estan treballant per trobar una solució. Segons Torrents, l’Ajuntament no podia frenar el desnonament al tractar-se d’una decisió judicial. "He parlat amb la directora de la Sareb però no volen aturar-ho; el que sí farem és un conveni per aconseguir pisos", ha dit David Torrents.

Alguns dels ocupants de la nau del carrer Progrés de Badalona. — Jordi Pujolar

Sagués (Badalona Acull): "S’han de treballar sortides possibles per poder fer un acompanyament a aquestes persones que no tenen un lloc on viure"

És precisament el que demanen les entitats socials que donen suport als afectats: una solució a llarg termini. Des de la plataforma Badalona Acull, que aglutina diverses organitzacions socials, reclamen a l’Ajuntament però també a la Generalitat un treball conjunt per trobar una alternativa habitacional per a aquestes persones. "S’han de treballar sortides possibles per poder fer un acompanyament a aquestes persones que no tenen un lloc on viure", assegura Carles Sagués, de la Plataforma Sant Roc Som Badalona i membre de Badalona Acull. Sagués ha explicat que els ocupants ja tenien algunes de les seves pertinences preparades des de primera hora del matí "per no haver de fer una fugida com va passar en l’incendi de fa un any".

Fa uns dies, els ocupants de la nau i les entitats que els donen suport emetien un comunicat demanant tres mesos de marge per abandonar l’espai. Asseguren que amb el fred de l’hivern i la incidència de la Covid se’ls fa molt difícil trobar una solució.

Garcia Albiol, satisfet per la desocupació

Garcia Albiol: "Sembla que aquest malson que estan vivint els veïns del barri del Gorg s’ha resolt"

Enmig de crits i insults, l’exalcalde de Badalona, el popular Xavier Garcia Albiol ha comparegut a l’entorn de la nau industrial després del desallotjament on s’ha mostrat satisfet per la desocupació. "Sembla que aquest malson que estan vivint els veïns del barri del Gorg s’ha resolt", ha dit Garcia Albiol.

L’exalcalde ha agraït la tasca dels agents policials i considera «inadmissible que el govern hagi estat fins l’últim moment intentant aturar la desocupació». Albiol demanarà explicacions al govern que, segons diu, "s’ha posat al costat dels ocupes". També ha denunciat que hagin increpat una regidora del seu partit.

Garcia Albiol ha recordat que el procés va començar el passat mes d’abril quan governava el PP a Badalona. D’aquesta manera, diu Albiol, es dona resposta a la demanda del veïnat del Gorg. Alguns veïns de l’entorn denuncien incivisme per part dels ocupants de la nau des de fa temps. "Demanem que es comportin i siguin cívics perquè els veïns del costat malvivim per culpa d’aquest incivisme", deia una veïna mentre s’estava produint el desnonament.