La Federació de Productors Audiovisuals de Catalunya (PROA) considera que l'acord assolit entre ERC i el Govern espanyol sobre la futura llei audiovisual és un "bon acord", que "tanca alguns dels punts" que ells mateixos reclamaven. També l'ha valorat positivament la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell. La nova normativa provocarà que totes les plataformes que operin a l'Estat hagin de destinar part dels seus ingressos a la producció en català, basc i gallec. En concret, les grans -com Netflilx, HBO, Amazon Prime o Disney+, que superen els 50 milions de facturació- hi hauran de destinar el 0,7% dels seus ingressos. En total comportarà un mínim de 15 milions anuals. A més a més, es crearà un fons públic de doblatge i subtitulació finançat pel Govern espanyol que s'incorporarà als catàlegs de les plataformes.



Els productors catalans mantenen que cal seguir lluitant per transmetre als grups que debaten la llei al Congrés "la gran importància que té per la cultura tenir una producció independent sòlida i amb diversitat de gèneres". El president dels productors associats, Jordi B. Oliva, ha celebrat el "blindatge" d'una quantitat de produccions per llengües cooficials "no espanyola".



Amb tot, en declaracions a l'ACN, Oliva ha dit que segueixen faltant "eines" perquè Catalunya sigui "capdavantera" en la creació de continguts audiovisuals "des de l'òptica i imaginari" d'aquí. El productor ha apuntat que cal més finançament que el que aportaran les plataformes, entre altres el d'una televisió pública de Catalunya "forta, sense la qual no anem enlloc".

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha valorat "molt positivament" l'acord entre ERC i el Govern espanyol per la llei de l'audiovisual. En declaracions a l'ACN, Colell ha assegurat que el mínim de 15 milions que hauran de destinar totes les plataformes que operin a l'Estat en produccions en llengües cooficials permetran que "cada any" hi hagi sèries i pel·lícules en català. Així mateix, ha assegurat que les produccions seran "molt més competitives" perquè tindran més pressupost. "Podrem fer pel·lícules més grans i no haver de rodar en castellà alguns muntatges, que fins ara ens trobàvem amb aquest problema", ha detallat Colell. "Serà un incentiu molt positiu pel cinema català i en català, especialment", ha afegit.