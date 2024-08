Llibertat sense mesures pel segon mosso detingut per haver ajudat a fugir Puigdemont

El segon agent dels Mosssos d'Esquadra detingut per haver col·laborat suposadament en la fugida de Carles Puigdemont ha quedat en llibertat sense mesures cautelars, després de comparèixer al jutjat de guàrdia de Granollers aquest divendres. De fet, la Fiscalia no n'havia demanat cap. La magistrada ha traslladat el cas a Barcelona perquè és el lloc dels fets, mentre la causa ha quedat oberta per encobriment.

Tot plegat ha passat aquest divendres, després que aquest dijous el jutjat d'instrucció 20 de Barcelona, en funcions de guàrdia d'incidències, desestimés la petició d'habeas corpus presentada per al mosso en qüestió. La magistrada va confirmar llavors la seva detenció i el detingut es va quedar sota custòdia policial fins que s'ha resolt la situació. Havia de declarar davant del jutge en el termini de 72 hores.

El mateix jutjat ja havia deixat en llibertat provisional aquest dijous el primer dels dos agents dels Mossos d'Esquadra detinguts per suposadament col·laborar en la fugida de Puigdemont. La magistrada també va desestimar l'habeas corpus que havia presentat el detingut i, en aquest cas, li va fer la declaració. La Fiscalia tampoc havia demanat cap mesura cautelar.

Investigació als Mossos

Tant la Comissaria General d'Informació dels Mossos com la d'Afers Interns lideren la investigació contra els dos mossos detinguts aquest mateix dijous. També pel que refereix a altres possibles agents que hagin participat en la fugida de Puigdemont i càrrecs públics que van emparar l'entrada i la sortida de l'expresident de la Generalitat de la zona de l'Arc de Triomf.

Després del seu discurs al passeig Lluís Companys aquest dijous, s'esperava que una comitiva de càrrecs polítics i simpatitzants independentistes escortés Puigdemont fins al parc de la Ciutadella, però va pujar a un cotxe que l'esperava a prop de l'escenari, i els Mossos li van acabar perdent la pista.