Lluís Llach s'imposa com a candidat més votat al Secretariat Nacional de l'ANC seguit de l'exdiputat Josep Costa

El cantautor i exdipuat Lluís Llach ha estat el candidat amb més suport a les eleccions al secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). L'exdiputat al Parlament ha rebut 3.268 vots, per damunt del seu principal rival, el també exdiputat Josep Costa, que va ser vicepresident de la cambra catalana i n'ha obtingut 3.105.

Tot i que l'elecció no determina qui serà el futur president de l'ANC, sí que permet entreveure quins dels eventuals candidats té més suport de les bases, ja que el president s'haurà d'escollir d'entre els membres del Secretariat Nacional. Llach ja va explicar que no tancava la porta a presidir l'entitat. La decisió es prendrà en el ple del proper dissabte, dia 25, on també s'elegirà el vicepresident, el tresorer i el secretari i tots necessiten el suport de dos terços del secretariat.

Les votacions per escollir els 77 membres del Secretariat Nacional van començar dimarts i s'han acabat aquest dissabte al migdia. L'ANC n'ha difós els resultats provisionals, que situen Llach i Costa com a millor posicionats per rellevar l'actual presidenta, Dolors Feliu.

També han resultat escollits Julià de Jòdar, Toni Strubell, Josep Cruanyes, Jordi Pesarrodona, Joan Matamala, Uriel Bertran, Eulàlia Sirvent, Sílvia Ventura, Conxita Bosch, Núria Macià i Joan Puig, a qui acompanyaran 57 representants territorials, cinc de sectorials i dos del bloc jove. En total la participació ha estat de 3.976 socis de l'ANC. El ple de constitució del nou secretariat es farà el proper dissabte a Vilafranca del Penedès