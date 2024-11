Localitzen una mina de la Segona Guerra Mundial amb 150 kg d'explosiu a pocs metres de la costa del cap de Creus

Uns submarinistes van localitzar una mina de la Segona Guerra Mundial amb uns 150 kg d'hexolita -un explosiu- a uns 150 metres de la costa del Parc Natural del Cap de Creus, entre el Port de la Selva i Cadaqués (Alt Empordà). Els bussejadors van donar l'avís a la Guàrdia Civil i es va activar la unitat especialitzada en contramines de l'Armada, amb seu a Cartagena.

La previsió era neutralitzar l'artefacte, que es troba a 38 metres de profunditat, aquest dilluns però la forta tramuntana ho ha impedit. Els efectius reprendran les tasques dimarts a primera hora amb els Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil. El tinent de l'Armada, Juan Pedro Saura, ha explicat que es tractaria d'una mina utilitzada pels alemanys, que "fondejaven al sud de França per evitar l'entrada dels aliats".

La mina es trobaria a pocs metres de la costa i en ple espai protegit del Parc Natural del Cap de Creus, però allunyada dels municipis del Port de la Selva i Cadaqués. A primera hora, els GEAS s'han dirigit a la zona per comprovar que l'abalisament continuava intacte, mentre la resta de cossos de seguretat preparaven l'operatiu des del Club Nàutic del Port de la Selva. En tornar, però, han informat que la forta tramuntava que bufa a la zona provocava onades de fins a dos metres al punt on s'havia localitzat la mina i han decidit cancel·lar l'actuació. La previsió és que la puguin reprendre aquest dimarts a primera hora.

Saura també ha precisat que la ubicació no revesteix perillositat per a la població, tot i que es prendran les mesures de seguretat necessàries. Precisament, aquest diumenge l'Ajuntament del Port de la Selva va llençar un avís a través de les xarxes socials alertant la població de la possible detonació.