Love of Lesbian publica nou disc i arrenca la darrera gira a l'Estat fins el 2029

Els Love of Lesbian publiquen aquest divendres el seu desè disc, Ejército de salvación (Warner Music), que anirà acompanyat de la gira La Hermandad Tour, l'última que faran a Espanya fins al 2029. Tot i que la història del grup continua i asseguren que no se separen, els integrants de la banda tenen ganes de treballar per separat i sota altres noms.

En una entrevista amb l'ACN expliquen que els anys 2027 i 2028 no oferiran cap concert a l'Estat ni publicaran cap disc nou sota el paraigüa Love of Lesbian, però que sí que faran concerts a l'estranger. El cantant, Santi Balmes, prepara un disc en solitari amb cançons en català i castellà si els temes acaben tenint una "entitat pròpia". També ho està fent per la seva banda el guitarrista de Love of Lesbian Julián Saldarriaga.

Col·laboracions

La banda estrena aquest divendres el seu desè àlbum d'estudi, un treball conceptual que explora en l'amistat i la complexitat. Dedicat a aquelles persones que sempre estan disposades a donar suport, el treball compta amb més col·laboracions que mai amb artistes com Rigoberta Bandini, Amaral o Zahara.

En paraules de Balmes a l'ACN, el nou treball de Love of Lesbian és "eclèctic" perquè reuneix més col·laboracions que pràcticament amb tota la discografia sencera de la banda. "És un disc que respira molt, amb una lírica en què el 80 % parla de l'amistat, de les relacions fraternals, de la banda, de la camaraderia, de la lleialtat i de la decepció", apunta Balmes.

Un dels objectius del nou àlbum és eliminar un tarannà "fosc" i "d'angoixa" que presentava el disc Viaje épico hacia la nada (2021) produït durant la pandèmia. "El repte era trobar quin era el punt d'hedonisme. De fer les cançons més curtes, més alegres, més vives", planteja Saldarriaga.

L'última gira a Espanya fins el 2029

La gira de presentació de Ejército de salvación serà l'última que farà el grup a Espanya fins el 2029. Sota el títol La Hermandad Tour, arrencarà el novembre de 2024 a Mèxic, a ciutats com Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mérida i Cancún, i continuarà a l'Estat el gener i febrer de 2025.

A l'Estat la gira ja va esgotar les entrades en uns concerts que faran parada a Barcelona, Sevilla, Granada, Málaga, Bilbao, Murcia, Madrid i Santiago de Compostela.