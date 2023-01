Una macrobatuda policial a la discoteca Waka deixa 10 denunciats per tinença de drogues

La discoteca Waka, al terme municipal de Sant Quirze del Vallès, ha estat l'escenari de diversos incidents greus durant els últims mesos. Aldarulls, baralles, incidents racistes i agressions sexuals han posat en alerta als Mossos d'Esquadra, que aquesta matinada han desplegat un ampli dispositiu sorpresa buscant drogues, armes blanques, menors d'edat i altres irregularitats.

El balanç de la macrobatuda ha estat de 906 persones identificades, cap detinguda, 10 denunciades per tinença de drogues i 1 altra denunciada per manca de respecte als agents de l'autoritat. El dispositiu, amb un centenar d'agents entre antiavalots, de seguretat ciutadana i de la policia administrativa, s'ha presentat amb una dotzena de furgons i ha comptat amb la supervisió 'in situ' pel comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent.

Tot això ha passat al voltant de dos quarts de tres de la matinada, quan els policies han entrat a la discoteca, s'ha aturat la música i s'han obert els llums. A través de la megafonia, s'ha explicat als assistents que s'estava duent a terme un dispositiu policial de seguretat a l'entorn de l'oci nocturn.

Posteriorment, s'ha escorcollat i identificat amb el DNI a les 906 persones que hi havia a l'interior, que més tard han pogut han pogut abandonar la sala de festes. També s'han identificat els vigilants de seguretat, controladors d'accessos i la resta del personal de la discoteca.

La macrooperació policial ha enxampat per sorpresa a tothom. També a les persones que estaven de festa, que ràpidament han omplert les xarxes socials ensenyant el gran dispositiu de policies que els envoltava. La sala de festes, que celebrava una jornada especial dedicada al 'reggaeton' antic, ha explicat a través del seu compte d'Instagram que, en compensació per no haver pogut assistir a la festa completa, tots aquells qui han estat aquesta nit a Waka tenen l'accés gratuït el divendres que ve ensenyant l'entrada.

Un llarg historial de conflictes

De la llarga llista de conflictes que envolten aquesta discoteca, l'última polèmica va ser la difusió d'un vídeo d'una menor fent una fel·lació a un jove en plena pista de ball. La mare de la noia va denunciar al noi per agressió sexual al·legant que ella potser no recordava res perquè havia estat drogada, tot i que després no es van trobar substàncies en el cos de la noia.

I aquest no ha estat l'únic cas sonat a la discoteca. Durant la nit de la Castanyada, una menor d'edat va denunciar per agressió a un membre de seguretat de la sala de festes, i al novembre, un dispositiu policial a l'exterior de de la discoteca Waka va acabar amb llançament de pedres, dos agents ferits lleus i dos joves detinguts acusats d'atemptat a l'autoritat.

Amb tot, des de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès asseguren sentir-se "indefenos" per "l'activitat insegura i problemàtica" a la discoteca Waka, i han reclamat a la Generalitat que revisi el protocol i, si cal, actuï "amb contundència".