Macron fa una crida a la unitat i promet "donar resposta" als votants de Le Pen: "Sóc el president de tots"

El president de França, Emmanuel Macron, ha fet una crida a la unitat de la ciutadania després de guanyar les eleccions presidencials d'aquest diumenge. El president de França i candidat de República en Marxa, Emmanuel Macron, s'imposaria a la candidata del Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, segons els sondejos. En concret, Macron hauria obtingut el 58,2% dels vots en aquesta segona volta, per davant del 41,8% de Le Pen, amb 16 punts de diferència. L'actual president seguirà cinc anys més a l'Elisi, sent el primer que és reelegit en els últims 20 anys, ja que els seus dos predecessors, François Hollande i Nicolas Sarkozy, només van governar un mandat.

"El nostre país està envoltat de dubtes i de divisions. Haurem de ser forts, però ningú no es quedarà abandonat ni enrere", ha dit durant el discurs de celebració de la seva victòria. S'ha imposat de nou a la líder del Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, a qui ja va vèncer el 2017, tot i que ara amb una diferència menor. Davant dels simpatitzants que l'han rebut als peus de la Torre Eiffel, a París, Macron ha assegurat que ja no és "el candidat guanyador sinó el president de tots".

Per això s'ha compromès a "donar resposta a la ràbia" dels qui han votat l'extrema dreta. "Serà la meva responsabilitat i la dels que són al meu voltant. Els vots d'avui ens obliguen a tenir en compte les dificultats de totes les vides", ha afirmat. També ha tingut paraules per aquells que s'han abstingut o l'han votat a ell per impedir la victòria de Le Pen i ha dit ser "molt conscient" del "sentit del deure" que ha d'encapçalar a partir d'ara. És per això que ha promès que "aquesta nova era no serà una continuació del quinquenni que s'acaba".

Segons ha anunciat, pretén crear "una França forta i una Europa forta a través d'inversions i canvis constants que garantiexin el progrés per a tothom" i que situïn el seu país com a "gran nació ecològica". Un projecte "basat en el treball", "humanista" i "per a Europa", ha afegit al costat de la seva esposa, Brigitte Macron, amb qui ha arribat a la Torre Eiffel acompanyat d'un grup de nens d'edats diverses.

Le Pen diu que seguirà "compromesa amb França"

Per la seva part, la líder del Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, ha assegurat que seguirà "compromesa amb França i els francesos" malgrat la derrota d'aquest diumenge a les eleccions presidencials franceses. Le Pen hauria superat el 40% dels vots i per a la dirigent d'extrema dreta, aquests resultats suposen "una veritable victòria" i "la prova del que representa el poble francès".

Le Pen ha fet una crida a preparar les eleccions legislatives franceses del juny per articular una autèntica oposició a Macron. Per això ha estès la mà a "tots aquells, vinguin d'on vinguin, que vulguin agrupar-se i unir les seves forces contra la política d'Emmanuel Macron". La presidenciable, que ha perdut les seves terceres eleccions com a candidata, ha tingut per primer cop un rival a la dreta a la cursa cap a l'Elisi: l'ultradretà Éric Zemmour.



"La voluntat que tenim avui encara té més força", ha afirmat Le Pen, que ha augurat una llarga vida a l'extrema dreta francesa. "Ens han enterrat mil vegades i la història no ha donat la raó als qui esperaven la nostra desaparició", ha avisat.