L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest diumenge que Manchester serà la ciutat convidada a la Mercè 2025. Reconeguda com la capital cultural del nord d'Anglaterra, s'ha consolidat com un pol d'indústries creatives, promovent el creixement econòmic gràcies a una escena artística dinàmica. Segons el consistori, el seu "pròsper sector audiovisual i el ric patrimoni musical han deixat una empremta indeleble en la cultura popular mundial durant les tres últimes dècades".

🇬🇧 Manchester agafa el relleu de Casablanca i serà la ciutat convidada de #laMercè 2025.



La cultura, la creativitat i l'art de la ciutat britànica seran presents a la festa major de l'any vinent.



L'anunci ha arribat després de la trobada entre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la seva homòloga anglesa, Bev Craig. L'alcaldessa va encapçalar una delegació institucional que va conèixer de primera mà alguns dels actes de les festes de la Mercè d'aquest 2024. La ciutat convidada d'enguany era Casablanca.

Craig ha qualificat d'honor ser la ciutat convidada, perquè Barcelona i Manchester valoren "la importància de la cultura i el paper que juga per ajudar a construir comunitats, orgull i prosperitat". Així mateix, també ha expressat el seu desig de "reforçar encara més" la relació, "tant durant l'any següent en el període previ a la Mercè de 2025, com més enllà".



Per formalitzar la col·laboració, Barcelona i Manchester han signat un Memoràndum d'Entesa (Memorandum of Understanding, MOU). Aquest document estableix un marc de treball institucional i de cooperació en els àmbits de les arts i la cultura, involucrant diversos actors com artistes, organitzacions i altres socis.