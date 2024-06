Un manifest de les bases d'ERC reclama "una renovació general de la cúpula" del partit per "modernitzar-lo i enfortir-lo"

Un grup de militants i quadres territorials d'Esquerra Republicana han fet públic aquesta nit de diumenge un manifest en que, sota el títol de 'Reactivem l'Esquerra Nacional', i amb la signatura de prop de 300 militants del partit, demanen una "renovació general de la cúpula dirigent" d'ERC. En el document inicial apareix la signatura de varis centenars de militants i quadres, i els promotors esperen que en els pròxims dies se sumi més gent al document, que està adreçat en exclusiva als militants d'ERC.

Entre els primers signants hi figuren alguns exdirigents del partit com Joan Puigcercós, Xavier Vendrell, Ernest Benach, Marina Llansana, Marta Cid, Josep Huguet, Joan Manuel Tresserras, Enric Marín. Josep Maria Reniu o Joan Ridao, entre d'altres. També alguns membres del Govern en funcions de la Generalitat com Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Ester Capella, consellera de Territori, David Mascort, conseller d'Acció Climàtica i Manuel Balcells, conseller de Salut. O el viceconseller Sergi Sabrià. També hi donen suport dirigents com Teresa Jordà o noms rellevants dins el món local com el tinent d'alcalde a Girona, Quim Ayats, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy o el regidor de Barcelona, Jordi Castellana.

Aquests primers signants han respost a la iniciativa del grup promotor, militants de base que fan una crida a "una transició tranquil·la, generosa, per obrir un nou cicle", i que aposta per "rearmar ERC com a referent de l'esquerra nacional". Tot i que no hi figuren entre les primeres signatures, fonts consultades del partit no descarten que s'hi afegeixin l'actual secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el president de la Generalitat en funcions i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès.

En el manifest s'assenyala que "una dècada de creixement sostingut s'ha vist estroncada per una davallada estructural". I s'afegeix una anàlisi autocrítica qne uqe es posa de manifest que "la Catalunya del 2023 i 2024 ha certificat a les urnes l'esgotament d'un cicle i la necessitat imperiosa d'obrir-ne un de nou i esperançador. El país ha canviat. Per això, la reflexió profunda i l'entrada d'aire fresc a Esquerra Republicana són imprescindibles".

Cinc punts per repensar i rearmar ERC

"És imperatiu repensar i modernitzar l'organització per enfortir-la. Una indefugible transició interna tranquil·la ha de ser la llavor per a un nou impuls per esbossar un futur immediat guanyador"

El manifest compta amb cinc punts en que en primer lloc es fa constar que "és imperatiu repensar i modernitzar l'organització per enfortir-la. Una indefugible transició interna tranquil·la ha de ser la llavor per a un nou impuls per esbossar un futur immediat guanyador. Amb generositat, obertura i voluntat inclusiva i no excloent. Amb unitat interna i comptant amb l'enorme capital polític acumulat els últims anys".

En segon lloc també s'assegura que "cal imprimir una nova manera de fer política, moderna, atractiva, al voltant dels valors irrenunciables de l'ètica republicana, la política honesta, radicalment transparent, neta, democràtica i participativa, encarada exclusivament al bé comú".

I s'afegeix en el tercer punt que "és urgent entomar una renovació política que, a partir del testimoni de les victòries ideològiques empeses per Esquerra Republicana, condueixi a nous consensos socials amplis per a l'exercici del dret a l'autodeterminació nacional. Per això, Esquerra Republicana ha de liderar els espais de reflexió estratègica per posar-la al servei del conjunt del moviment independentista i de la resolució democràtica del conflicte polític amb l'Estat espanyol mitjançant la negociació i el referèndum".

Els promotors del manifest mantenen també que "s'han d'obrir les portes del partit a la ciutadania i a espais socials diversos, per tornar a connectar amb els corrents centrals de la societat catalana. Per això cal bastir equips amplis, corals i horitzontals, que tinguin les mans lliures i que assumeixin la responsabilitat del nou projecte polític".

"És necessària una renovació general de la cúpula dirigent, per conduir l'organització cap a un model més coral i col·lectiu, més transparent i amb més participació de la base militant"

I finalment, en el cinquè punt es planteja que "és necessària una renovació general de la cúpula dirigent, per conduir l'organització cap a un model més coral i col·lectiu, més transparent i amb més participació de la base militant, de l'estructura territorial i dels actius del municipalisme republicà. Per això, fem una crida a dissenyar des d'ara i fins al Congrés Nacional del 30 de novembre un procés de renovació sobre els principis de la generositat i la inclusivitat".

El manifest finalitza advertint que "Esquerra Republicana de Catalunya no pot deixar passar l'oportunitat d'esdevenir la força central del catalanisme republicà referent de l'esquerra nacional, capaç de construir majories socials i de bastir una incontestable hegemonia política independentista, republicana i d'esquerres". I els promotors es mostren convençuts que "ara cal vertebrar un nou projecte il·lusionant i aglutinador de l'espai de l'esquerra nacional". I de què "les d'Esquerra Republicana són unes sigles, doncs, que representen el testimoni de nou dècades de compromís amb la llibertat nacional i la justícia social, i que, per tant, transcendeixen totes i cadascuna de les persones que n'han i n'hem estat dipositàries en algun moment".