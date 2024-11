Manifesta 15 aterra a l'Hospitalet amb una programació diversa d'art, flamenc i la comunitat local

L'Hospitalet de Llobregat es converteix en un dels epicentres de Manifesta 15 Barcelona Metropolitana sota el lema Equilibrant conflictes i amb un programa que fusiona art contemporani, flamenc i la implicació de les comunitats locals. Les activitats inclouran des de cants d'ornitologia fins a concerts de flamenc, així com un dinar popular que reunirà a famílies i artistes per compartir i gaudir de l'oferta cultural de la ciutat.

A partir de dimarts i fins diumenge tindrà lloc a l'Hospitalet la Focus Week, la setmana temàtica que posa el focus als diferents municipis de la biennal, amb el projecte local Pajarracos, pájaros y pajaritos, que combina xerrades, àpats populars i accions artístiques per fomentar la connexió entre artistes locals i la ciutat, utilitzant el flamenc com a pont cultural.

En la mateixa temàtica, es pot visitar al Centre d'art Tecla Sala l'exposició Ver llover de Victor Jaenada, un prototip de font flamenca, l'enginyeria de la qual està composta per elements d'allò més variats i fins i tot inesperats. Així com Diàspora, l'exposició de l'artista italo-senegalesa Binta Diaw a Can Trinxet; la instal·lació de Lara Schnitger a les xemeneies industrials de Can Batllori; i la jornada Freixas en acció amb l'espectacle de teatre comunitari i social Ecofeminisme. Camí de Pau, produït per Plaudite Teatre, que aborda la lluita ecofeminista del Sud Global.

L'edició més descentralitzada

Del 8 de setembre al 24 de novembre de 2024, Manifesta 15 Barcelona Metropolitana es desplega com una crida a l'acció a favor de la transformació ecosocial. L'edició descentralitzada d'enguany és la de major abast geogràfic de la història de la biennal, inclosos 15 espais remarcables que canalitzen el passat, el present i el futur de Barcelona i 12 ciutats de la regió metropolitana: Badalona, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Granollers, L'Hospitalet, Mataró, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Sant Cugat del Vallès i Terrassa.

Manifesta 15 s'organitza en tres clústers que són a la vegada temàtics i geogràfics: Equilibrant conflictes (delta del Llobregat), Cuidar i cuidar-nos (serra de Collserola cap al Vallès) i Imaginant futurs (riu Besòs i el seu entorn). En aquests clústers, modelats per les realitats locals, més de 90 participants presenten treballs multidisciplinaris que interactuen i repensen la manera que tenim de relacionar-nos entre nosaltres i amb els recursos naturals al nostre abast.