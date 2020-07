Una maniobra de Puigdemont per arrabassar les sigles de JxCat al PDeCat deixa la pugna a les portes dels jutjats

Els dirigents afins a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, han realitzat la darrera maniobra en la pugna que mantenen amb el PDeCAT des que van decidir la creació d'un nou partit i exigeixen a la direcció de la formació política hereva de CDC la dissolució per formar-ne part. La darrera disputa és entorn de les sigles de JxCat que Puigdemont vol fer servir per al nou partit que es constituirà el 25 de juliol. Les sigles van ser creades com una coalició entre CDC i el PDeCAT per concórrer a les eleccions del 21-D del 2017 i van ser registrades pel PDeCAT. Per la qual cosa la direcció del partit que presideix David Bonvehí rebutja totalment la utilització de les sigles de JxCat sense el seu permís. Ara, amb l'objectiu de fer-se amb el control de la marca de JxCat, els afins a Puigdemont han formalitzat un canvi al registre de partits del Ministeri de l'Interior i han fet constar com a president de JxCat l'alcalde de Balenyà, Carles Valls, també afí a l'expresident.

Fins ara hi havia el nom de la consellera del PDeCAT al districte del Eixample de Barcelona, Laia Canet Sarri, considerada pròxima al president del PDeCAT, David Bonvehí. L'operació feta per sorpresa i d'amagat de la direcció del PDeCAT deixa tocades les relacions ja molt malmeses entre els dos grups enfrontats i situa el conflicte a les portes dels jutjats. Fonts de la direcció del partit han assegurat a l'ACN que tenen documents que indiquen que no es pot fer aquesta operació i han avisat que emprendran "les accions legals que calguin".

Després de setmanes de negociació sense acord, la setmana passada Puigdemont va anunciar que tirava endavant un nou partit al marge del que decidís el PDeCAT, que insisteix en no voler quedar diluït en la nova formació i defensa la fórmula de la coalició electoral. Amb aquest nou pas de Puigdemont, la direcció del PDeCAT encapçalada per Bonvehí perdria el principal poder de negociació que tenia. Ja que en els darrers dies des del PDeCAT insistien que no podia existir JxCat sense el PDeCAT, perquè el partit demòcrata té els drets adquirits de la marca.