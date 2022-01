Es manté la tornada presencial a l'escola pel dia 10

El Govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat mantenir el retorn presencial dels alumnes a les aules el pròxim 10 de gener, tal com estava previst i com ja havia decidit el Departament d'Educació. Pel que fa a les quarantenes, es deixa per a més endavant la possibilitat d'aixecar-les en cas de positiu, i de moment es mantindran els protocols actuals.

Es mantenen els protocols actuals, incloent els aïllaments

Ho han anunciat en roda de premsa la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la ministra d'Educació, Pilar Alegría, i el ministre d'Universitats, Joan Subirats, després de la reunió conjunta del Consell Interterritorial de Sanitat, la Conferència Sectorial d'Educació i la Conferència General de Política Universitària.



Pel retorn a les aules es mantenen els protocols que han funcionat fins ara: ventilació creuada, neteja de mans, mascaretes i vacunació, i no s'eliminen les quarantenes, malgrat les peticions d'alguns territoris i les perspectives del mateix executiu.

Darias ha destacat la tasca conjunta entre el Govern espanyol i les comunitats autònomes amb la comunitat educativa per fer que les aules "siguin espais segurs". La presencialitat, ha dit, és una "prioritat absoluta" que comparteixen per "unanimitat" els actors de les conferències.



Darias ha destacat que pràcticament el 30% dels nens menors de 12 anys estan vacunats, i ha insistit que l'objectiu és mantenir les aules obertes malgrat l'impacte de l'òmicron. Ha destacat el paper dels nens que de manera "exemplar" ja s'han vacunat, i ha animat a seguir els protocols i utilitzar la mascareta i mantenir la distància social.



La ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha volgut llançat un "missatge de tranquil·litat a totes les famílies" perquè el retorn a les aules es farà de manera "segura i tranquil·la", amb "prudència, tranquil·litat i seguretat". "Les nostres aules són espais segurs", ha afirmat.

El ministre d'Universitats, Joan Subirats, ha comparegut per primera vegada per destacar el valor de la presencialitat a les aules. "Treballarem en el manteniment de les aules com a espais segurs", ha afirmat. Ha recordat que el seu executiu treballa amb les universitats perquè els alumnes que es contagiïn i no puguin anar a classe no es perdin els exàmens.