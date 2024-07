"Marques espanyoles i internacionals han entès abans que les catalanes que aprofitar la llengua és una meravellosa oportunitat"

Vens del periodisme esportiu, feies les retransmissions del Baxi Manresa. Què et porta fins als videojocs?

Jo ja estava treballant al món de la comunicació i sempre havia tingut al cap poder fer un projecte de creació de contingut vinculat amb el món dels videojocs. Durant la pandèmia vaig poder planificar com volia desenvolupar el projecte, quina era la manera de poder professionalitzar-me creant contingut sobre videojocs i específicament sobre simracing.

D'on surt el 44 que porta afegit el teu nom a les xarxes (@LopezNorman44)?



Soc de Manresa i aquí el bàsquet és el principal esport. En soc molt aficionat i, a més, narrava els partits del Baxi Manresa i hi havia un jugador que es deia Dejan Musli que ens va salvar una temporada i que portava el 44. Mira, em va agradar el número, i a partir de llavors m'havia de posar un nick a Twitter, vaig posar-me el número 44 i allà s'ha quedat.

Què tenia Twitch en aquell moment perquè enganxés tant?



Bàsicament, semblava que a la gent li encantava el fet de poder veure contingut en directe. Tot això arrenca al 2020-2021. Hi ha un boom molt bèstia a Twitch, crec que és per la naturalitat. Tothom estava a casa i descobrir noves maneres de comunicar, nous grans comunicadors, descobrir videojocs -que en aquell moment era una indústria molt important i segueix sent-ho-, la naturalitat dels creadors i creadores de contingut era el que enganxava la gent i crec que això és una miqueta l'esperit de Twitch, l'esperit del directe i que d'una forma més o menys informal manté a la gent.

En aquell moment comencen a aparèixer molts creadors però, quina és la clau de l'èxit?



"La naturalitat és una de les claus de l'èxit a Twitch"

Doncs no ho sé, la veritat és que no ho tinc massa clar. Segurament és una suma de molts factors i un d'ells és estar al lloc adequat al moment adequat. Una de les claus per a mi ha sigut estar acompanyat, és a dir, el poder alliberar hores de la meva feina per poder-me dedicar a la creació de contingut i, per tant, poder fer un contingut més professional, un material diferent. A Twitch, per poder fer directes, pots començar amb molt poca cosa però com més material tinguis segurament més professional serà i això és una de les claus, el disposar de temps i el disposar de material per poder fer els directes.

L'altra: la naturalitat, la interacció amb els espectadors que s'aprèn a mesura que vas posant-te davant d'una càmera. Jo també tenia el bagatge d'haver fet molta televisió, havia fet molta ràdio, havia fet molt directe i mai m'ha fet por ni vertigen posar-me davant d'una d'una càmera. Crec que aquest també és un punt clau. Tenir una experiència.

És fàcil professionalitzar la creació de contingut sobre videojocs?



"A Twitch en català seguim sent una mica els outsiders"

No, per a res, sobretot perquè el mercat de la creació de contingut és molt incipient, però el mercat de creació de contingut en català és encara més incipient. Tot just hi ha una indústria latent, que està creixent en tots els nínxols, no només sobre els videojocs, però que a poc a poc sí que es permet que certa gent es pugui començar a professionalitzar i s'hi pugui començar a dedicar. El sector està molt millor que l'any passat, si ho comparem, el creixement exponencial és espectacular. Ara bé, a Twitch seguim sent una miqueta els outsiders. Està costant una miqueta més professionalitzar-se. Jo soc soci de la cooperativa Gedi, on tenim un projecte de comunicació i de producció i sempre he pogut desenvolupar el meu projecte amb tot el suport de la productora que em permet poder fer formacions, poder dissenyar cotxes per a competicions oficials, poder dissenyar o portar xarxes socials de diferents esdeveniments que ens truquen arran que em coneixen a través de les xarxes socials.

En quin moment passes a Instagram i TikTok?



A TikTok pràcticament des del principi perquè, de fet, va ser arran del primer o segon TikTok que vaig fer i se'm va viralitzar amb 100.000 visites, que vaig veure que la plataforma tenia molt potencial per poder-me portar gent al Twitch. Per a mi ha sigut una meravellosa eina. I l'Instagram l'he tingut una miqueta més descuidat sempre, per manca de temps. Ara, fa mig any que l'he potenciat una mica més i començo a veure una miqueta els resultats de tot plegat.

Vas rebre el premi Amics-Tresdeu al millor streamer en català, el 2024. Fa il·lusió?



Molta, molta, la veritat és que és el primer premi així que rebo i que se't reconegui la feina és meravellós. A nivell mental, crear contingut és complicat perquè t'adones que un dia estàs molt amunt, un dia estàs molt avall i hi ha un treball intern a nivell mental per pensar que si avui tinc moltes visites no vol dir que m'estimin molt i demà gens. Però que companys de professió et reconeguin la feina, això és és meravellós, de veritat.

La creació de continguts en català ajuda a fomentar l'ús de la llengua?



"El meu contingut és molt global i això em porta a acostar la llengua a gent d'arreu de l'Estat"

Segur, perquè ens segueixen milers i milers de joves i no tan joves i també gent d'arreu, no només de Catalunya, sinó del País Valencià, de Balears. A mi em segueix molta gent, fins i tot de la resta de l'Estat, perquè al final el meu contingut és molt global i això em porta a acostar la llengua a gent d'arreu de l'Estat, que l'únic contacte que tenen amb el català és veure els meus directes. Una anècdota personal és que em vaig trobar un parell de seguidors al circuit de Barcelona-Catalunya que entre ells estaven parlant en castellà i quan em van veure, al dirigir-se a mi, van canviar el català. Per a mi això és meravellós, és un símptoma de que alguna cosa està passant i que tot això té un cert sentit a nivell lingüístic.

T'han sorgit moltes col·laboracions arran de l'èxit a les xarxes?



Ens trobem que hi ha empreses que contacten amb nosaltres per fer campanyes publicitàries i jo tinc la sort que no només faig campanyes generals a nivell de Catalunya. Com el meu sector està super targetejat, és a dir, és un fet molt concret: videojocs d'automobilisme, això porta a què marques que volen entrar al sector de videojocs d'automobilisme, doncs em contactin. Estem parlant de marques grosses, d'ordinadors, de beguda, de components, és meravellós. I el que encara trobo més meravellós és que al principi em contactaven marques, m'enviaven un mail en castellà, els deia, "sí, sí, ok, hem arribat a un acord, però jo faig el contingut en català'" i em van dir, "sí, sí, és que volem que facis el contingut en català".

Això també és un canvi que estic notant respecte fa un any, any i mig, que cada vegada hi ha més empreses que entenen que és una meravellosa oportunitat aprofitar les llengües i localitzar els seus productes i localitzar tots els seus públics. I crec que hi ha moltes empreses catalanes, valencianes, balears o andorranes que això encara no ho entenen. Llavors, jo he tingut col·laboracions de marques d'arreu de l'Estat i fins i tot internacionals que han entès això abans que algunes marques d'aquí.

Quins són els teus projectes de futur?



Estic en un moment de creixement, de desenvolupar encara més el projecte. Volem crear un equip de simracing i volem fer tota una sèrie de coses per seguir desenvolupant aquesta afició i per seguir creant contingut en català, que és la forma més natural per a mi. Per tant, la voluntat és poder seguir professionalitzant el sector, que altres creadores i creadors de contingut puguin aprofitar una mica aquest camí que hem aplanat una miqueta i que puguin també dedicar-se a crear contingut en català.

