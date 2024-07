Norman López: "Marcas españolas han entendido antes que las catalanas que aprovechar la lengua es una oportunidad"

Vienes del periodismo deportivo, hacías las retransmisiones del Baxi Manresa. ¿Qué te lleva hasta los videojuegos?

Ya estaba trabajando en el mundo de la comunicación y siempre había tenido en mente poder hacer un proyecto de creación de contenido vinculado con el mundo de los videojuegos. Durante la pandemia pude planificar como quería desarrollar el proyecto, cuál era la manera de poder profesionalizarme creando contenido sobre videojuegos y específicamente sobre simracing.

De donde sale el 44 que lleva añadido tu nombre en las redes (@LopezNorman44)?



Soy de Manresa y aquí el baloncesto es el principal deporte. Soy muy aficionado y, además, narraba los partidos del Baxi Manresa y había un jugador que se llamaba Dejan Musli que nos salvó una temporada y que llevaba el 44. Mira, me gustó el número, y a partir de entonces, como tenía que ponerme un nick en Twitter, me puse el número 44 y así se ha quedado.

¿Qué tenía Twitch en aquel momento para que enganchara tanto?



Básicamente, parecía que a la gente le encantaba el hecho de poder ver contenido en directo. Todo esto arranca en 2020-2021. Hay un boom muy bestia en Twitch, creo que es por la naturalidad. Todo el mundo estaba en casa y descubrir nuevas maneras de comunicar, nuevos grandes comunicadores, descubrir videojuegos -que en aquel momento era una industria muy importante y sigue siéndolo-, la naturalidad de los creadores y creadoras de contenido era lo que enganchaba a la gente y creo que esto es un poquito el espíritu de Twitch, el espíritu del directo y que de una forma más o menos informal mantiene a la gente.

En aquel momento empiezan a aparecer muchos creadores pero, ¿cuál es la clave del éxito?



Pues no lo sé, no lo tengo demasiado claro, seguramente es una suma de muchos factores y uno de ellos seguramente es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Una de las claves para mí ha sido estar acompañado, es decir, el poder liberar horas de mi trabajo para poderme dedicar a la creación de contenido y por tanto poder hacer un contenido más profesional, con material diferente. En Twitch, para poder hacer directos, puedes empezar con muy poca cosa pero cuanto más material tengas seguramente más profesional será y esto yo creo que es una de las claves, el disponer de tiempo y el disponer de material para poder hacer los directos.

La otra: la naturalidad, la interacción con los espectadores que se aprende a medida que vas poniéndote ante una cámara. Yo también tenía el bagaje de haber hecho mucha televisión, había hecho mucha radio, había hecho muchos directos y nunca me ha dado miedo ni vértigo ponerme delante de una cámara. Creo que este también es un punto clave. Tener una experiencia.

¿Es fácil profesionalizar la creación de contenido sobre videojuegos?



No, para nada, sobre todo porque el mercado de la creación de contenido es muy incipiente, pero el mercado de creación de contenido en catalán es todavía más incipiente. Apenas hay una industria latente, que está creciendo en todos los nichos, no solo sobre los videojuegos, pero que poco a poco sí que permite que cierta gente se pueda empezar a profesionalizar y se pueda empezar a dedicar a esto. El sector está mucho mejor que el año pasado, si lo comparamos, el crecimiento exponencial es espectacular.

Ahora bien, en Twitch seguimos siendo un poquito los outsiders. Está costando un poquito más profesionalizarse. Yo soy socio de la cooperativa Gedi, donde tenemos un proyecto de comunicación y de producción y siempre he podido desarrollar mi proyecto con todo el apoyo de la productora que me permite poder hacer formaciones, poder diseñar coches para competiciones oficiales, poder diseñar o llevar redes sociales de diferentes acontecimientos que nos llaman a raíz de que me conocen a través de las redes sociales.

¿En qué momento pasas a Instagram y TikTok?



En TikTok prácticamente desde el principio porque de hecho fue a raíz del primer o segundo TikTok que hice y se viralizó con 100.000 visitas, que vi que la plataforma tenía mucho potencial para poderme llevar gente a Twitch y para mí ha sido una maravillosa herramienta. E Instagram lo he tenido un poquito más descuidado siempre, por falta de tiempo. Hace medio año que lo he potenciado algo más y empiezo a ver un poquito los resultados de todo.

Recibiste el premio Amics-Tresdeu al mejor streamer en catalán, este 2024. ¿Hace ilusión?



Mucha, es el primer premio así que recibo y que se te reconozca el trabajo es maravilloso. A nivel mental, crear contenido es complicado porque te das cuenta que un día estás muy arriba, un día estás muy abajo y hay un trabajo interno a nivel mental para pensar que si hoy tengo muchas visitas, no quiere decir que me quieran mucho y mañana nada. Pero que compañeros de profesión te reconozcan el trabajo, esto es es maravilloso, de verdad.

¿La creación de contenidos en catalán ayuda a fomentar el uso de la lengua?



Seguro, porque nos siguen miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes y también gente de todas partes, no solo de Catalunya, sino del País Valencià, de Balears. A mí me sigue mucha gente incluso del resto del Estado, porque al final mi contenido es muy global y esto me lleva a acercar la lengua a gente de todo el Estado, que el único contacto que tienen con el catalán es ver mis directos. Una anécdota personal es que me encontré un par de seguidores en el circuito de Barcelona-Catalunya que entre ellos estaban hablando en castellano y cuando me vieron, al dirigirse a mí, cambiaron al catalán. Para mí esto es maravilloso, es un síntoma de que algo está pasando y que todo esto tiene cierto sentido a nivel lingüístico.

¿Te han surgido muchas colaboraciones a raíz del éxito en las redes?



Nos encontramos que hay empresas que contactan con nosotros para hacer campañas publicitarias y yo tengo la suerte que no solo hago campañas generales a nivel de Catalunya. Como mi sector está super targeteado, es decir, es un hecho muy concreto: videojuegos de automovilismo. Esto lleva a que marcas que quieren entrar en el sector de videojuegos de automovilismo, pues me contacten. Estamos hablando de marcas grandes, de ordenadores, de bebida, de componentes, es maravilloso.

Lo que todavía encuentro más maravilloso es que al principio me contactaban marcas, me enviaban un mail en castellano, les decía, "sí, sí, ok, hemos llegado a un acuerdo, pero yo hago el contenido en catalán", y me decían, "sí, sí, es que queremos que hagas el contenido en catalán". Y esto también es un cambio que estoy notando respecto a hace un año, año y medio, que cada vez hay más empresas que entienden que es una maravillosa oportunidad aprovechar las lenguas y localizar sus productos y localizar todos sus públicos. Y creo que hay muchas empresas catalanas o valencianas o baleares o andorranas que esto todavía no lo entienden. Entonces, yo he tenido colaboraciones de marcas de todo el Estado e incluso internacionales que han entendido esto antes que algunas marcas de aquí.

¿Cuáles son tus proyectos de futuro?



Estoy en un momento de crecimiento, de desarrollar todavía más el proyecto. Queremos crear un equipo de simracing y queremos hacer toda una serie de cosas para seguir desarrollando esta afición y para seguir creando contenido en catalán, que es la forma más natural para mí. Por lo tanto, la voluntad es poder seguir profesionalizando el sector, que otras creadoras y creadores de contenido puedan aprovechar un poco este camino que hemos allanado un poquito y que puedan también dedicarse a crear contenido en catalán.

