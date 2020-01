Fiscalia manté el delicte de rebel·lió a la cúpula dels Mossos i el judici continua a l'AN

El judici al Major Josep Lluís Trapero, excap dels Mossos d'Esquadra, i la cúpula dels Mossos d'Esquadraja es continuarà celebrant a l'Audiència Nacional. La presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha resolt les qüestions prèvies plantejades rebutjant el trasllat del cas a l'Audiència de Barcelona i acordant la competència de l'Audiència Nacional per jutjar l'actuació del cos policial el 20-S per la concentració de protesta en el registre del Departament d'Economia i l'1-O durant el referèndum d'autodeterminació . Espejel ha acceptat algunes demandes de la defensa com el fet que els acusats puguin seure al costat dels seus advocats o que la intendent Teresa Laplana no hagi de continuar a la sala després del seu interrogatori afectada per estrès post-traumàtic.



Per la seva banda, el Fiscal ha rebutjat retirar l'acusació de rebel·lió que planteja contra Trapero i dos més dels acusats. Aquesta era una demanda de les defenses després que el Tribunal Suprem desestimés aquest delicte contra l'exconseller d'Interior, Quim Forn, i la resta d'encausats en el judici per l'1-O. El fiscal Miguel Ángel Carballo ha admès que és "conscient" de la sentència, però que ara "no és el moment processal oportú de modificar les conclusions". "Lògicament, en el moment oportú es valorarà i es considerarà la conveniència de calibrar la qualificació jurídica sobre els fets", ha afegit, però "no es farà cap modificació en aquest moment perquè no és legalment procedent".

El fiscal Pedro Rubira ha remarcat que al judici a l'Audiència Nacional "no es jutja" als Mossos. Rubira ha argumentat que l'escrit de qualificació provisional s'adequa perfectament als fets determinats per la interlocutòria de processament de la magistrada instructora. "No estem constrenyits", ha dit. Ha reconegut que el ministeri públic tindrà en compte els fets provats pel Suprem, que no els contradirà, però creu que en aquest judici ara s'ha de delimitar la participació dels quatre acusats en aquests mateixos fets.



Trapero ha arribat quan faltava un quart per les 9 del matí, acompanyat de la seva advocada, Olga Tubau. Pocs minuts abans, s'ha presentat l'actual cap dels Mossos, Eduard Sallent, vestit de paisà, en un gest de suport a Trapero. En el judici, també s'asseuran al banc dels acusats l'exsecretari general del Departament d'Interior Cèsar Puig; l'exdirector general dels Mossos Pere Soler i la intendent del cos Teresa Laplana. La fiscalia sol·licita 11 anys de presó i 11 d'inhabilitació per a Trapero, Soler i Puig per rebel·lió i 4 de presó i 11 d'inhabilitació a Laplana per sedició.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat tot el seu suport als processats de la cúpula dels Mossos i del Departament d'Interior del 2017 el dia que comença el judici a l'Audiència Nacional per l'actuació del 20-S i l'1-O. "La justícia s'acabarà imposant a la venjança", ha assegurat Torra a través de Twitter. També des de les xarxes socials el conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha expressat la seva "total confiança" en la cúpula dels Mossos i ha defensat que sempre van actuar amb "absoluta correcció i professionalitat". La fiscalia demana 11 anys de presó per al major Josep Lluís Trapero i l'excúpula d'Interior i 4 per a la intendent Teresa Laplana.