La marxa de Martínez Dalmau del Consell tensa més Podem que el Botànic

L’eixida del Consell de Rubén Martínez Dalmau, fins ara vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ha avançat de forma abrupta l’inici del curs polític i ha generat tot tipus de rumors al voltant de la coalició progressista que governa el País Valencià. En alguns mitjans s’ha parlat, fins i tot, que el president Ximo Puig, estaria estudiant l’avançament electoral, davant el risc que la inestabilitat de Podem acabe afectant el seu govern. Aquesta opció, però, és negada, en públic i en privat, per totes les fonts consultades. Per ara sembla que hi ha Botànic per estona i la coalició es manté més estable que la seua pota menuda.



Des de la direcció de Podem es manté un perfil baix, parlant sempre de "canvi de cicle" a l’hora d’explicar la renúncia de Martínez Dalmau a mitja legislatura i evitant més explicacions "per respecte a les formalitats i als temps institucionals i del partit". El mateix Dalmau, en declaracions a Sagunt, s’ha refermat en aquesta idea del canvi de cicle, ha assegurat que marxa "amb la feina feta" i ha proposat Héctor Illueca –actual director d’Inspecció de Treball- com el seu successor. Amb tot, fa temps que eren vox populi els xocs entre el vicepresident –el càrrec més important de Podem al Consell- i la coordinadora del partit al País Valencià, Pilar Lima. "Hi havia una pressió constant per tractar d’imposar les persones que havien d’ocupar càrrecs, la nominació dels quals era potestat de Dalmau, i això havia fet créixer molt la tensió", explica una font molt pròxima a la formació morada.

Quan Lima va accedir a la secretaria general, ara fa poc més d’un any, després de guanyar per una diferència mínima Naiara Davó, va prometre delimitar bé els espais de partit, govern i grup parlamentari, però la realitat és que des de llavors, el projecte polític morat sembla immers en una espiral constant de divisions internes i abandonaments.



El conflicte es va fer especialment agut al gener, quan els partidaris de Lima van expulsar Davó com a portaveu del grup parlamentari, que va ser substituïda per la mateixa Lima. Ja llavors, Dalmau, que s’havia alineat amb Davó, va acabar demanant "diàleg i consens" entre les diferents faccions. Al seu torn, Lima s’havia compromès amb Ximo Puig a què els conflictes interns del partit no interferirien amb l’estabilitat del Govern. De fet, la relació entre el president i el seu vicepresident era molt bona, tant que a vegades molestava als seus companys de partit i als socis de Compromís.



"Moltes voltes, els socialistes van utilitzar la lleialtat de Dalmau com a exemple davant una suposada infidelitat de Mónica Oltra, per tal de desgastar-la. I per altra banda, des de la direcció de Podem es considerava que el conseller marcava poc perfil propi dins l’executiu", explica algú que segueix de prop els entrellats interns del Botànic.

La diputada de Podem Naiara Davó, crítica amb la direcció, considera "una mala notícia" la marxa de Martínez Dalmau, a qui lloa com "un vicepresident molt valent que s’ha atrevit a fer el que ningú havia fet fins ara", com actuar contra els fons especulatius. Davó en culpa la direcció del partit: "els partits han de voler créixer i sumar i si només en transcendeix les polèmiques internes i les baralles, això desencanta la ciutadania", i assegura que "no li trobe sentit polític a aquests canvis, ja que sempre s’han fet amb l’argument de marcar un perfil propi més clar, però després això tampoc es fa", explica a Públic, en referència a la seua substitució com a portaveu parlamentària. De fet, la gent que coneix Héctor Illueca, probable successor de Dalmau, assegura que no té un perfil massa diferent al vicepresident dimissionari.

Les polítiques d’habitatge en l’aire

Si en alguna cosa coincideixen totes les fonts consultades, és en la potencialitat de les polítiques d’habitatge desplegades per Martínez Dalmau, com el decret de tanteig i retracte, que permet a la Generalitat intervenir en els processos de compra massiva d’habitatge al País Valencià, l’aturada de centenars de desnonaments o la creació d’un parc públic d’habitatge. "Són polítiques que han esdevingut un referent a nivell estatal i el més important és aprofundir en aquesta línia", avisen des de la direcció de Podem.



Des del moviment en defensa de l’habitatge, però, no estan tan tranquils. Més enllà de la idoneïtat dels noms, que no es vol valorar, temen una paralització de la conselleria si comencen a canviar massa càrrecs. "Que la conselleria d’habitatge començara a donar fruits no ha estat fàcil, per alguns càrrecs, com la direcció de l’Entitat Valenciana d’Havitatge i Sòl (Evha) hi han passat fins a tres persones. I si ara tot ha de tornar a començar de zero, potser ja no hi ha cap més actuació important en el que queda de legislatura".



Des de Podem asseguren que no poden avançar cap informació sobre si Illueca –si finalment és nomenat- mantindrà l’equip de Dalmau o el rellevarà –"té llibertat total en aquest punt", afirmen- però són conscients que "més que les baralles internes, a la gent el que li importa i el que li queda és quines polítiques s’han fet i si han facilitat l’accés a l’habitatge, o no".