Massiu seguiment de la vaga d'H&M a Catalunya amb un 90%

Un 90% dels treballadors d'H&M a Catalunya han participat en la jornada de vaga convocada per aquest dijous a les botigues tot l'Estat. Segons les dades del sindicat CCOO, fins a 18 de les 20 botigues de la cadena han tancat les portes tot el dia, coincidint amb el primer dia de rebaixes estiuenques.

El secretari de CCOO, Mario González, ha detallat que la protesta central ha tingut lloc davant el local de passeig de Gràcia de Barcelona. "Les propostes que han fet són insuficients pel volum de plantilla que hi ha", destacava el representant dels treballadors en la seva intervenció.

El representant sindical ha recordat que els principals problemes de la companyia són de falta de personal i l'excés de jornades parcials. "Esperem que l'empresa reflexioni, perquè per la nostra banda, estem sempre oberts a negociar per valorar i trobar una solució que millori les condicions laborals i salarials", ha afegit CCOO a escala estatal.

De cara als dies vinents, no descarten més manifestacions si la direcció de la cadena de moda no s'avé a negociar noves millores. Des del sindicat avisen que hi ha sobre la taula una "escalada conjunta" de mobilitzacions amb més aturades i vagues de cara al pròxim dia 26.

Demanen millores laborals i salarials

Uns 4.000 treballadors de l'empresa a l'Estat han participat en la vaga de 24 hores d'avui, convocats per CCOO i UGT. Sindicats i empresa no han arribat a un acord per millorar les seves condicions laborals i salarials. Les protestes tenen lloc des del passat dimarts 20 i fins aquest dilluns 26, i inclouen vagues de 24 hores aquest dijous 22 i el dia 26.

Segons van indicar en un comunicat, fa mesos que mantenen reunions amb la direcció de l'empresa per reclamar mesures com la substitució de les persones de baixa per evitar una sobrecàrrega de treball. També han demanat una millora salarial a través d'incentius i altres mesures, però consideren que les peticions no han estat ateses.

H&M Espanya ha assegurat que havia ofert millores als sindicats, però que havien estat refusades. Segons l'empresa, es tracta de millores pel que fa al reforç de plantilla, i també en les retribucions. Sindicats i empresa aposten per mantenir el diàleg social per trobar una solució.