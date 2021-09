Més de 500 persones han fet una cadena humana aquest diumenge a la badia del Fangar, a l’Ampolla (Baix Ebre), per denunciar la regressió que pateix el delta de l’Ebre. Els participants s’ha unit des de la punta del Fangar fins a la platja de Lo Goleró i han omplert gairebé un quilòmetre de distància amb embarcacions, caïcs, plataformes pesqueres i persones. Els organitzadors de l’acció, el Moviment de lluita pel delta de l’Ebre, han reclamat plans de dragatge a la badia i que es protegeixi aquest paratge natural. També han demanat que es mantingui l’actual línia de costa, perquè asseguren, el delta ja no pot retrocedir més. A més, han exigit al govern català i espanyol que implementi el pla traçat per la Taula de Consens del Delta.



Els participants a la cadena humana s'han posat roba de bany o bé s'han arromangat els pantalons per entrar a l'aigua de la badia del Fangar. Tots ells s'han situat en els 900 metres que separen la punta del Fangar amb la platja de Lo Goleró. Les persones que hi han participat amb embarcacions, caiacs o bé amb les plataformes pesqueres s'han ubicat a les zones més profundes mentre que la resta ho han fet en aquells punts on l'aigua els arribava fins als genolls. En l'acció, que s'ha allargat durant més d'una hora, els participants han cridat lemes com "Lo delta diu prou" per denunciar que aquest paratge natural està "agonitzant".

"Estem perdent una mitjana d'entre cinc i deu metres de línia de costa a l'any, això significa que en un període molt breu podem arribar a perdre bona part del delta, la zona del Fangar és la més alta del delta, la qual cosa significa que una vegada l'aigua hi hagi passat, la regressió serà molt més ràpida", ha explicat Jordi Bartomeu, portaveu del Moviment de lluita pel delta de l'Ebre. Per aquest motiu, l'activista ha reclamat la gestió de les sorres amb plans de dragatge. "La solució no és expropiar i tirar enrere la línia de costa sinó protegir l'actual perquè ara tenim el problema a les platges, però més endavant el tindrem a les cases i a les terres", ha manifestat.



En l'acció també hi ha participat la Federació de Productors de Mol·luscos del delta de l'Ebre (Fepromodel). Un dels seus treballadors, en Carles Fernández, ha lamentat que la producció de mol·luscs i o tres s'ha vist reduïda pel tancament de la badia. "Cada vegada hi ha menys renovació d'aigua i es genera menys fitoplàncton; també tenim més mortalitat de llavors que fa que l'hàgim de portar de fora, els costos i les pèrdues acabaven afectant les butxaques dels productors", ha subratllat Fernández. I en aquest sentit, ha apuntat que nous temporals, com els del Gloria o del Filomena, seran molt perjudicials.



Els alcaldes de l'Ametlla de Mar, de Deltebre o de Sant Jaume d'Enveja entre d'altres autoritats locals també han format part de la cadena humana. El batlle de l'Ampolla, Paco Arasa, ha celebrat la mobilització ciutadana, però ha exigit una solució definitiva per aquesta problemàtica als governs català i espanyol. "No sabem quan es començaran a aplicar les accions del Pla del Delta, d'ara fins al gener és època de temporals i ens preocupa moltíssim que no s'hagi fet res, en el cas del Prat del Llobregat s'han encès les alarmes i aquí encara no hi ha hagut cap solució", s'ha queixat Arasa. La protesta ha acabat amb la lectura d'un manifest i amb l'actuació de la cantautora ebrenca Montse Castellà.