Menor afluència en les mobilitzacions de la sisena nit de protestes contra l'empresonament de Hasél

Ja són sis les jornades de mobilització contra l'empresonament del raper Pablo Hasél, tot i que les marxes d'aquest diumenge han reunit menys assistents que les de de dissabte. A Barcelona, per exemple, s'ha passat de 6.000 persones al voltant d'un miler. La protesta, que ha arrencat de l'estació de Sants, ha culminat al centre de la ciutat, on un grup reduït s'ha desplaçat a la Via Laietana on ha llançat escombraries i ampolles de vidres contra la Prefectura de la Policia Nacional. A Girona també hi ha hagut una mobilització, que ha reunit 300 persones, en aquest cas sense incidents destacables. Ha acabat davant la subdelegació del Govern espanyol a la ciutat.



Precisament aquest diumenge els Mossos d'Esquadra han comunicat que des de l'inici de les mobilitzacions, dimarts passat, s'han detingut un centenar de persones -108 en concret-, una tercera part de les quals són menors d'edat. La nit del dimarts 16 de febrer es van fer 18 detencions. L'endemà, dimecres 17, la xifra es va elevar fins a les 33 persones detingudes. La tercera i quarta nit es van fer vuit i quatre detencions, respectivament. Pel que fa a la nit passada, que va tenir lloc dissabte al vespre en diferents ciutats com Barcelona, Tarragona o Lleida, es van comptabilitzar 38 detinguts. Finalment, aquest diumenge s'ha detingut set persones a la capital.

A Barcelona la concentració ha arrencat a les 19h davant d'una estació de Sants completament blindada pels antiavalots dels Mossos. Allà els assistents s'han assegut al terra i han fet reivindicacions a favor de la sanitat pública o en contra de la llei Mordassa. Després, han intentat arribar fins a Plaça Espanya però un fort dispositiu dels Mossos els ho ha impedit i han optat per iniciar una ruta cap al centre de la ciutat, direcció Gran Via.



Els incidents només s'han produït al voltant de la Prefectura de la Via Laietana, envoltada per un cordó dels Mossos d'Esquadra, i ha estat protagonitzat per un reduït grup de manifestants. En aquesta ocasió, les corredisses i l'actuació dels antiavalots s'han allargat pocs minuts. També s'ha assaltat un establiment de roba del Passeig de Gràcia i s'han fet algunes barricades a Rambla Catalunya. En aquestes accions és on s'han produït les detencions.