Més de 1.500 persones fan una cadena humana per reclamar la connexió en metro de les Trinitats a Barcelona

Més de 1.500 persones han format aquest dissabte una cadena humana per reclamar la connexió en metro de les Trinitats a Barcelona. La seva demanda és ampliar la línia L3 de Trinitat Nova fins a Trinitat Vella (L1) amb un túnel que no arribaria als 900 metres de longitud. Un dels membres de la iniciativa La Trinitat per la mateixa via, Paco Flórez, ha assegurat a l'ACN que "es tracta d'un projecte necessari, justificat i que ja està previst al Pla d'Infraestructures".



En aquesta línia, Flórez ha apuntat que "no té sentit que per anar d'una banda a l'altra del districte" hagin de "fer transbord a la plaça de Catalunya" i que "la bona connectivitat existent a la banda Llobregat no existeix a la banda Besòs". Segons ha explicat, a la Trinitat "hi acaben tres línies de metro sense continuïtat" i que la connexió és "molt necessària i rendible", ja que "diversos estudis calculen que tindria entre 9.000 i 10.000 usuaris diaris".

Per la seva banda, el president de la FAVB, Camilo Ramos, ha asseverat a l'ACN que aquest "és el primer acte d'un seguit de protestes per denunciar" el que consideren una "injustícia espacial", és a dir, "que hi hagi barris amb rendes mitjanes i baixes que tinguin pitjor comunicació que els barris més cèntrics i benestants".

I afegeix: "S'està impulsant l'acabament de l'L9 o la línia d'FGC de Gràcia a plaça Espanya, però la connexió entre les dues Trinitats o de Nou Barris amb Sant Andreu i Santa Coloma es va deixant de banda des del 2008. No s'ha fet absolutament res".

🚇🥳 Ho hem aconseguit, hem unit el metro i apropat els barris ❤️ 💚



Ara volem que #LaTrinitatperlaMateixaVia sigui una realitat, al 2026 han de començar les obres per connectar el metro i donar a les Trinitats i a Barcelona un model de ciutat pel veïnat!



Gràcies per venir✊🤝

Carles Garcia, de l'Associació Promoció del Transport Públic (PTP), ha apuntat que hi ha "moltes persones que per motius personals o laborals s'han de desplaçar de Santa Coloma a Nou Barris i Vall d'Hebron" i que, actualment, "això és difícil i necessita de molt de temps en transport públic".

Segons Garcia, "amb les Rondes tan a prop, molts opten per comprar una moto o un cotxe per fer el desplaçament i reduir el temps de viatge", però "amb la connexió entre les Trinitats, el metro seria una bona alternativa per a tota aquesta població".

Una protesta multitudinària

La cadena humana d'aquest dissabte al migdia ha estat multitudinària, festiva i reivindicativa, amb la participació de diferents entitats culturals i esportives dels barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella, a banda de d'entitats veïnals de barris contigus com Roquetes, Sant Andreu, la Prosperitat i de ciutats de l'àrea metropolitana com Badalona, Santa Coloma i Montcada.



Així mateix, la cadena s'ha dividit en quatre trams des de l'estació de metro de la Trinitat Nova fins a la de Trinitat Vella, amb moments àlgids com la lectura del manifest, un enregistrament de la performance a través d'una càmera instal·lada en una bicicleta i l'encesa d'una bengala per anar recollint tots els participants entre les dues estacions de metro.