Comencen les obres de la coberta de l'estació d'alta velocitat de la Sagrera de Barcelona

Les obres de la cobertura de la futura estació de l'alta velocitat de la Sagrera de Barcelona ja han començat. Els treballs s'han iniciat amb la instal·lació de gairebé 300 bigues per donar forma a la part central, que es repartiran per vuit mòduls en forma de piràmide invertida. Al centre hi haurà una claraboia que permetrà el pas de la llum natural que arribarà a l'andana i les vies del tren. La futura estació ocuparà una superfície de 50.400 metres quadrats, mentre a la part superior i exterior hi haurà un parc anomenat Camí Comtal, de 40 hectàrees.

En concret, les finestres seran de 36 metres quadrats, subjectades sobre 281 bigues, de fins a 21 metres de llarg i 30 tones de pes. Aquesta gran obra es complementarà amb dos voladissos, unes estructures en forma de passarel·la de l'estació: es trobaran dirigits, per una banda, cap al barri de la Sagrera i, per l'altra, a Sant Martí de Provençals. Els responsables d'Adif no han concretat quan serà l'entrada d'en funcionament: "depèn del projecte d'arquitectura i adquisicions", que no és competència seva.



El subdirector de construcció d'Adif, José Vicente Romero, detallat que és un "disseny singular" i que es tracta de "l'obra d'enginyeria civil més gran que s'està fent" a l'Estat, amb una certificació d'obra d'entre 9 i 10 milions mensuals en els últims dos anys. La previsió és que enguany l'alta velocitat passi per l'interior, però sense aturar-se.

La de la Segrera serà una "estació d'estacions", amb servei d'alta velocitat, Rodalies i connexions amb autobusos (ja que hi haurà una estació a l'interior del complex ferroviari), i dues línies del metro de Barcelona. El coordinador tècnic d'obres de la Sagrera, Luis Ubalde, ha apuntat que és un "edifici de pràcticament un quilòmetre de longitud". I ha avançat que hi haurà una connexió directa amb el nus de la Trinitat, amb voluntat de facilitar l'accés directe del transport públic i el vehicle privat.

Tercera fase

El cap de construcció de l'estació de la Sagrera, Alberto Alcañiz, ha precisat que les obres han entrat en la tercera fase que tindrà diverses etapes. Per completar la cobertura de la infraestructura caldrà traslladar les vies del cantó muntanya de Rodalies. Es preveu que entre finals de 2025 i principis de 2026 ja no n'hi hagi a la superfície. En aquests moments, els treballs es troben en el 25% del seu muntatge.

El responsable també ha assenyalat que l'estació disposarà d'un servei únic a l'Estat amb una zona logística per a la neteja, gestió de personal, reposició de càtering i aparcament de combois. Hi haurà deu vies reservades per aquest ús i això "millorarà la periodicitat" del pas de vehicles. Ubalde ha explicat que en l'actualitat "hi ha 11 obres vives que estan treballant de forma coordinada" gràcies a les noves tecnologies, amb l'ús de la realitat augmentada i la modelització, per exemple.