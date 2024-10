Més de 20 entitats convoquen una manifestació pel 9 de novembre per demanar la dimissió de Mazón

Més d'una vintena d'organitzacions socials, cíviques i sindicats han convocat una manifestació a València pel pròxim 9 de novembre a les 18h per "exigir la depuració de responsabilitats per la gestió deficient" de la DANA, que ha afectat greument diverses comarques del País Valencià, deixant un balanç de com a mínim 155 víctimes mortals.

Entitats com Acció Cultural del País Valencià o la Intersindical Valenciana han assenyalat la "greu manca de capacitat i eficiència" del govern valencià que ha respost amb "més de 12 hores de retard" cosa que va empitjorar la resposta a la catàstrofe meteorològica. La marxa sortirà de la plaça de l'Ajuntament de València i recorrerà els carrers fins arribar al Palau de la Generalitat.

Les entitats signants conviden a la resta a sumar-se, per alçar la veu i denunciar la inoperància del Govern valencià. Fent sentir les seues demandes per un País Valencià més just, segur i preparat. #LaForçaDeLaGent #MazónDimissió pic.twitter.com/xqsf96vfzx — Acció Cultural del País Valencià (@AccioCulturalPV) October 31, 2024

A més, han destacat la responsabilitat del conseller d'Educació, José Antonio Rovira, qui va mantenir oberts els centres escolars de les àrees afectades quan en alguns llocs ja se n'anava la llum, "posant en perill la integritat dels infants i dels docent". Les entitats han lamentat que la "inoperància continua" perquè aquest dijous s'han suspès les classes de zones inundades de la província de Castelló després d'haver començat l'horari lectiu.

També denuncien el desmantellament de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), així com la negativa d'admetre el col·lapse del telèfon 112 d'emergències durant la DANA, i posteriorment el telèfon d'assistència a les famílies de persones desaparegudes. "En moments crítics en què el servei hauria d'haver garantit la seguretat ciutadana, es va estar més pendent de negar la realitat. I amb posterioritat, de voler entrar en una batalla de responsabilitats amb el Govern central o els tècnics, al temps que hi ha localitats on encara no ha arribat cap ajuda oficial", han subratllat.

Les organitzacions convocants critiquen també la resposta d'aquelles empreses que van exigir als seus treballadors continuar amb les activitats laborals malgrat els riscos per a la seguretat.

Convoquen la protesta Acció Cultural del País Valencià- Amical de Mauthausen - Arran-SEPC-COS-Endavant - Arrels del Canvi - Assemblea de Barri de Montolivet – BEA- Benicalap Viu - Ca Bassot - Ca Revolta - CNT València - Comissió Ciutat-Port - Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià - Decidim- Plataforma pel dret a decidir del País Valencià - Entrebarris - Escola Valenciana - FAMPA València - Intersindical Valenciana - Joves d’ACPV – JovesxRussafa – LAMBDA - Plataforma 14 d'abril per la República - Societat Coral El Micalet - Teixint Patraix - Associació Cultural És País Valencià.