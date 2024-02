El Govern valencià va derogar fa tres mesos la Unitat Valenciana d'Emergències, impulsada pel Botànic

El Partit Popular, partit del president del País Valencià, Carlos Mazón, va presumir el novembre passat, només tres mesos abans del terrible incendi d'un edifici a València, d'eliminar la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), a la qual considerava "un altre xiringuito més" de l'Executiu previ, que presidia el socialista Ximo Puig.

El projecte de la UVE va aprovat el febrer de l'any passat pel Govern del Botànic (format per PSPV, Compromís i Unides Podem). La creació d'aquest projecte contemplava la posada en marxa d'una unitat de gestió de caràcter operatiu i de coordinació de les emergències de la Generalitat a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergència

Amb l'arribada del PP i Vox al Govern autonòmic, la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, va anunciar el passat 23 de novembre la derogació per la via d'urgència del decret que regulava la creació d'aquesta unitat, que encara no s'havia materialitzat. Segons Núñez, la UVE era "una ocurrència per tapar mancances enormes" i que afegia "més complexitat" a la gestió.

Quan el PPCV es trobava encara en l'oposició, va definir la UVE com "un xiringuito més que no soluciona problemes i que neix a esquena dels agents socials i sindicats", en paraules de qui era la portaveu de Governació del seu grup Verónica Marcos.

La portaveu va assenyalar que la UVE era "un altre organisme que arribarà per a engreixar el sector públic sobredimensionat que ja tenim en l'actualitat". "Puig va en direcció contrària al que exigeix l'actualitat: es nega a abaixar impostos i insisteix a continuar engrandint l'administració", va afegir.

La titular de Justícia i Interior, Elisa Núñez, va assenyalar després de la seva cancel·lació que la gestió de les emergències al País Valencià "no es resol creant aquesta unitat, sinó redefinint el model de prevenció, extinció i salvament que hem de posar en marxa per millorar la coordinació i per establir les bases d'un millor futur".

Finalment, la consellera va apuntar que amb la seva eliminació començaven a "esmenar els errors i els excessos, en definitiva, els projectes estratègics sense avaluació i adequació a un marc pressupostari seriós i rigorós".

Després del brutal incendi en un bloc de cases a València, el més virulent de la història de la ciutat des que es tenen registres i en el qual han mort almenys cinc persones, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana va sol·licitar aquest dijous al Govern espanyol el desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

En concret, s'ha desplaçat a la ciutat el Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III), que està situat en les instal·lacions que la UME té en la Base Militar Jaume I, en el terme municipal de Bétera (València). El Ministeri de Defensa ha activat també a personal de la UME de Madrid, que s'ha desplaçat a la zona de l'incendi.