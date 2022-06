Més de 200 docents, investigadors i personal d'universitats exigeixen una investigació pel policia infiltrat al SEPC

Més de 200 docents, investigadors i personal d’administració i serveis de les universitats catalanes han signat un manifest exigint una investigació a les autoritats polítiques i acadèmiques per dirimir si s’ha vulnerat l’autonomia universitària en el cas de la presumpta infiltració per part d’un agent de la Policia Nacional espanyola al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), a través d’una identitat falsa.

L’ús "inapropiat dels recursos públics amb finalitats de control polític" és un "atac al paper de les universitats"

El manifest, signat per personalitats del món acadèmic com Mònica Terribas, Elisenda Paluzie, Joan Queralt, Xavier Antich, Salvador Cardús, Marcel Mauri, Agustí Alcoberro, Xavier Domènech, Neus Torbisco, Marta Roqueta-Fernández o Iñaki Rivera, reivindica que "la universitat és i ha de continuar sent un espai per al coneixement, el creixement, la llibertat, el compromís cívic i l’esperit crític" i que l’ús "inapropiat dels recursos públics amb finalitats de control polític" és un "atac al paper de les universitats" i "impropi d'una societat lliure i democràtica".

Segons les informacions publicades pel mitjà de comunicació La Directa, l’agent del cos de la Policia Nacional espanyola infiltrat va realitzar tràmits legals, formatius i administratius vinculats a la universitat i va participar de la presa de decisions del Sindicat a través d’una identitat falsa, durant més de dos anys. Davant d’aquests fets, la comunitat universitària reclama l’aclariment d’uns fets que, si es confirmen, suposarien una greu vulneració de l’autonomia universitària i dels drets civils i polítics del conjunt de la comunitat universitària.