Més de 5,7 milions de catalans estan cridats a les urnes aquest diumenge per les eleccions europees

Més de 5,7 milions de ciutadans de Catalunya estan cridats a les urnes aquest diumenge per escollir els seus representants al Parlament Europeu. La delegació del govern espanyol a Catalunya preveu una participació més baixa, basant-se en les peticions de vot per correu i tenint en compte que els catalans van votar fa menys d'un mes en els comicis del 12 de maig.



Segons la mateixa delegació, el diumenge es desplegaran gairebé 10.000 agents a Catalunya, dels quals la meitat seran Mossos d'Esquadra. Entre membres de mesa, interventors, transmissors i agents de seguretat, hi haurà unes 42.000 persones implicades en el dispositiu electoral. El pressupost electoral pel 9-J ha estat d'uns 1,2 milions d'euros.

Els resultats de les eleccions europees a Catalunya es començaran a fer públics a partir de les 23 h per no "influir en el conjunt del vot" a la UE, ja que a Itàlia els col·legis no tanquen fins llavors.

Històric de les eleccions europees a Catalunya

Les peticions de vot per correu en les eleccions europees del 9 de juny s'han reduït un 27,5% a Catalunya respecte al 2019, segons les dades de l'executiu espanyol.

Els passats comicis al Parlament Europeu van registrar el màxim històric de participació (60,93% del cens), ja que van coincidir amb les eleccions municipals i dos grans líders de l'independentisme del moment, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, es van presentar a l'Eurocambra amb la voluntat d'internacionalitzar la causa catalana a Brussel·les.

El mínim històric és del 2009, quan menys del 37% dels electors catalans van votar, quedant per sota de la mitjana europea (43%), segons dades facilitades per l'Eurocambra.