Més de 6.500 llars vulnerables amb dret al bo social tèrmic no el van cobrar el 2021 a Catalunya

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha denunciat aquest dijous que més de 6.500 llars vulnerables no van poder accedir al bo social tèrmic a Catalunya l'any 2021, malgrat tenir-hi dret. La xifra equival a un mínim d'1,7 milions que no han arribat als potencials beneficiaris, sumant les aportacions de l'Estat i la Generalitat.

L'APE sosté que el pagament té "mancances estructurals" que fan que en l'última anualitat, la de 2021, un mínim de 6.551 llars catalanes no hagin pogut cobrar les quanties assignades. Es tracta d'un pagament que des del 2020 correspon a les comunitats autònomes, que han de crear els seus propis procediments per obtenir aquestes dades bancàries. En aquest sentit, el Govern ha incrementat un 50% l'import del bo social tèrmic corresponent a l'any 2021.

L'entitat ha denunciat així que aquest ajut directe que l'Estat va crear el 2019 "continua sense arribar al conjunt dels seus potencials beneficiaris". Assenyala com a responsable que el procés burocràtic falla, ja que un "alt percentatge" de les famílies de les quals no es disposen dades bancàries. En concret, un 41 el 2020 i el 62% el 2021.

En aquest cas, els potencials beneficiaris paguen les factures a les oficines de Correus. Per a aquestes famílies, el Govern central va crear l'any 2019 un procediment per poder facilitar les dades bancàries, que permet fer-ho a través d'una pàgina web o l'enviament d'un formulari per correu postal.

Tot i aquest mecanisme perquè les llars que tenen dret a l'ajut facin arribar el seu IBAN a l'Administració, "aquest no ha funcionat correctament", sostenen. "L'única part positiva és que les dades facilitades el 2020 es conserven de cara al 2021", però "segueixen existint mancances significatives", segons detalla en un comunicat.

Les xifres exposades evidencien per a l'entitat que, "malgrat els esforços de la Generalitat per arribar a aquelles famílies vulnerabilitzades de les quals no se'n disposaven dades bancàries", continua "quedant molt camí per recórrer" perquè "sigui una realitat per al conjunt de llars catalanes que disposen del bo social elèctric".

A més, entre 2020 i 2021, detecta una "preocupant disminució" de les llars que accedeixen a aquest últim mecanisme. 100.233 persones van ser beneficiàries del bo social tèrmic el 2021, pels 111.918 del 2020, segons indica.

L'entitat destaca que la suma entre 2020 i 2021 arriba a 2.518.951,63 euros de pressupost públic que teòricament no ha arribat a les llars que per la seva condició hi podrien haver accedit. Ho assegura tot tenint en compte que algunes famílies sí que han rebut finalment l'ingrés de 2020 si el 2021 han facilitat les dades bancàries.

En concret, l'any 2020 un 9% dels diners no poden arribar als seus destinataris, dels 7,4 milions d'euros totals de l'ajut, segons les dades. El 2021, un 6% no s'han ingressat a llars vulnerabilitzades que hi tenien dret, dels 26,3 milions d'euros totals.

L'Aliança contra la Pobresa Energètica va realitzar una petició d'informació pública al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un cop acabada l'última campanya de pagament per conèixer el seu grau d'aplicació. Gràcies a la resposta aconseguida, han pogut compartir les dades més rellevants.

El bo social tèrmic

El mecanisme del bo social tèrmic es crea el 2019 per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Es tracta d'un ingrés directe a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat per a totes les llars beneficiàries del bo social elèctric. La quantia varia segons la zona climàtica del municipi en què es troba l'habitatge i la categoria de vulnerabilitat del bo social.