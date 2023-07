Més de la meitat dels desplaçaments diaris a la província de Barcelona es fan a peu o en bici

La mobilitat activa, és a dir, aquella que es fa a peu, en bici o en vehicles de mobilitat personal (VMP), representa més de la meitat dels desplaçaments diaris que es fan a la província de Barcelona i va a l'alça. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner 2022, que ha presentat aquest dimarts l'Autoritat del Transport Metropolità.

L'estadística mostra com la mobilitat durant l'any passat ja va igualar les xifres prepandèmiques, les del 2019, si bé amb una reducció significativa des d'aleshores de l'ús del vehicle privat i, també, del transport públic. Aquest darrer mode, però, acumula una recuperació significativa.

En concret, segons l'enquesta de l'ATM durant el 2022 es van registrar una mitjana de 19.212.260 desplaçaments diaris a la província de Barcelona, el que significa una mitjana de 3,96 desplaçaments per ciutadà i un creixement del 13,6% respecte el 2021 -2,3 milions-. Amb relació al 2019 tot just hi ha 47.000 desplaçaments menys, un irrisori 0,2% menys.

El que sí que ha canviat més, però, és la distribució del tipus de desplaçament, ja que la mobilitat activa ha guanyat 750.000 desplaçaments diaris des del 2019, passant de 9 milions -el 46,7% del total- a gairebé 9,75 milions, el 50,7%. El transport públic encara no va igualar les xifres prepandèmiques, en passar de 3,3 milions de desplaçaments diaris el 2019 a 2,9 milions l'any passat, el que suposa una caiguda del 12,3%. Amb tot, el 2022 va registrar un creixement del 22,4% -més de 530.000 desplaçaments- respecte el 2021, el que suposa que es va recuperant de les restriccions pandèmiques.

Finalment, el vehicle privat ha passat de poc menys de 6,95 milions de desplaçaments diaris -el 36,1% del total el 2019- als 6,56 de l'any passat, un 5,5% menys. Durant el 2022 també es va recuperar, però tot just un 5,0% respecte el 2021, quan en conjunt el volum de desplaçaments va créixer el 13,6%.

El factor preu

El preu és un factor que condiciona l'ús d'un tipus de transport o altre. Així, a partir del setembre del 2022, amb l'aplicació dels abonaments gratuïts en serveis de Renfe i de la rebaixa dels preus de la resta de serveis de transport públic, "s'observa com els títols propis de Renfe augmenten notablement, així com la T-usual, venuda al 50% del preu. En concret, passa de representar l'11,9% al 13,7% dels títols de transport, mentre que cau l'ús de títols més esporàdics, com la T-Casual.

Finalment, gairebé el 27% de les persones enquestades asseguren que l'increment de preus dels combustibles ha fet modificar els seus desplaçaments amb vehicle privat, fonamentalment per reduir-ne l'ús -69,5% de les respostes- i augmentar el del transport públic o la mobilitat activa.