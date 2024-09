Més de la meitat de la població catalana viu en menys d'un 3% del territori

Més de la meitat de la població catalana viu en una extensió de territori que no arriba al 3% de tot el país, mentre que el 76,7% de Catalunya està conformada per àrees rurals on tan sols habita un 8,9% dels ciutadans. De fet, una majoria encara més àmplia dels habitants (61,6%) resideix en tan sols un 3,7% del país, en zones molt densament poblades de l'àrea metropolitana de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, les capitals provincials.

A la resta de la superfície (19,6%), que es defineix com a àrea semidensa, hi resideix un 29,5% de la població. Tot plegat ho recull l'Estadística del grau d'urbanització (2022) que ha publicat aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Les dades reflecteixen que en només 19 dels 48 centres urbans que defineix aquesta estadística, els més poblats de Catalunya, sumen el 50,3% dels habitants de Catalunya (7,8 milions), en una superfície que és tan sols el 2,65% de tot el territori.

L'estadística divideix el territori en una malla de cel·les d'1 km², d'acord amb la quadrícula estàndard europea, i les classifica segons el grau d'urbanització tenint en compte criteris de grandària poblacional, densitat i contigüitat. Segons aquests paràmetres, dels 947 municipis, 687 es classifiquen en àrees rurals, 212 en àrees de densitat intermèdia i aquests 48 en centres urbans (mínim de 10.000 habitants i on la meitat dels habitants viuen en entorns d'alta densitat igual o superiors als 1.500 habitants per km²).

D'aquests darrers, n'hi ha nou on el 100% de la població resideix en aquest tipus de cel·la molt densa: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Adrià de Besòs, Premià de Mar, Montgat, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. A la resta, només una part resideix en cel·les considerades centre urbà o àrea densament poblada, i tenen alhora població que resideix en cel·les de densitat moderada o en cel·les rurals. En 32 municipis el percentatge de població que viu al centre urbà es mou entre el 90% i el 99,9%, com és el cas de Barcelona.

Els resultats d'aquesta estadística publicada per l'Idescat també constaten que fins a un 65% dels catalans viuen en cel·les amb una densitat de població superior als 5.000 habitants per km². Pel que fa als 3 km² amb major densitat de població a Catalunya (de més de 50.000 hab./km²), es troben a la comarca del Barcelonès, dues a l'Hospitalet de Llobregat i una a Santa Coloma de Gramenet.

Àrees rurals o àrees escassament poblades

Els 687 municipis classificats en àrees rurals o àrees escassament poblades són aquells on el 50% de la població o més resideix en cel·les rurals (amb una baixa densitat de població, inferior a 300 hab./km²). A la majoria d'aquests, el 100% de la població viu en cel·les rurals, però també n'hi ha 30 on una part de la població viu en cel·les de densitat moderada. La distribució per demarcacions mostra que Lleida és la que té més municipis classificats com àrees rurals (213, un 92%), seguida de Girona (178, un 80%), Barcelona (157, un 50%) i Tarragona (139, un 75%).