Més de mig centenar de petits municipis de Catalunya comptaran amb una nova escola bressol rural el pròxim curs

Un total de 52 municipis de menys de 2.500 habitants d'arreu de Catalunya, tres dels quals a l'Alt Pirineu i Aran, estrenaran una escola bressol rural el pròxim curs. Aquesta xifra suposa un increment del 75% respecte a les 70 localitats que ja comptaven amb aquest servei i es deu, en gran part, a la posada en marxa d'un nou pla del Departament d'Educació pel qual la Generalitat passa a finançar la major part de les despeses d'aquest tipus de llars d'infants.



D'aquesta manera, els ajuntaments n'hauran d'aportar un màxim de 5.000 euros a l'any, quan fins ara la quantitat que havien d'abonar anava en funció del nombre d'alumnes, arribant en alguns casos a gairebé 30.000 euros per curs i superant-ne en molts d'altres els 20.000.

L'Escola Sant Miquel de Peramola (Alt Urgell), que forma part de la ZER Narieda, serà una de les 52 que es beneficiaran, a partir del setembre, del desplegament del Pla d'integració de l'etapa inicial a l'escola rural. En aquest centre s'escolaritzaran dos nous infants en aquesta etapa educativa i actualment s'hi estan fent obres d'ampliació per incorporar una nova aula i un lavabo.



La seva alcaldessa, Gemma Orrit, ha valorat positivament aquesta iniciativa d'Educació i ha dit que contribueix a mantenir l'escola com "una pota més del municipi". També ha explicat que no es van poder acollir, per una qüestió de costos, a l'anterior pla pilot que es va posar en marxa per implementar aquest tipus de llars d'infants.

Orrit ha aprofitat la visita dels consellers de la Presidència, Laura Vilagrà, d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, per demanar-los una escola nova per al municipi, ja que ha dit que l'actual té més de 60 anys i ha quedat "obsoleta".

El conseller d'Educació ha destacat que un dels principals objectius del pla és evitar que "cap escola bressol rural tanqui per motius econòmics", a més d'impulsar-ne de noves per contribuir a donar "igualtat d'oportunitats" a les famílies i els infants "visquin on visquin". En aquest sentit, Jordà ha afirmat que cal una dinamització i diversificació econòmica i garantir la disposició de serveis per aconseguir més habitants a l'entorn rural. A més, ha dit que el pla de les escoles bressol és una apostar per "garantir projectes vitals" en aquest àmbit. Finalment, la consellera de la Presidència, ha assenyalat que aquesta iniciativa servirà per fixar població al territori.

Aquesta actuació s'emmarca en el Pla de dinamització de l'entorn rural, que el Govern va presentar l'octubre passat i que vol lluitar contra la pèrdua d'alumnat en les poblacions més petites, que en molts casos comporta la despoblació. L'objectiu és facilitar la creació de noves escoles bressol en entorns rurals per promoure el seu repoblament. Actualment, a Catalunya hi ha 419 escoles situades en municipis de menys de 2.500 habitants. D'aquestes, 232 són escoles rurals, 81 són escoles cícliques i 106 són escoles completes.