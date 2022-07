La Mesa acorda amb el rebuig del PSC mantenir la delegació de vot de Puig "a tots els efectes" malgrat el TC

La Mesa del Parlament ha acordat, amb el rebuig del PSC, mantenir vigent la delegació de vot de Lluís Puig (Junts per Catalunya) "a tots els efectes", malgrat la notificació del Tribunal Constitucional (TC). Segons fonts parlamentàries, el lletrat ha fet un advertiment de la legalitat sobre mantenir a Puig la delegació de vot. Conseller de Cultura el 2017, Puig està exiliat a Brussel·les des de l'octubre del 2017.

A instàncies d'un recurs del PSC, el TC ha anul·lat l'acord del 25 de març de l'any passat que admetia la sol·licitud de Puig per delegar el seu vot. També anul·la l'acord de la Mesa de l'endemà que confirmava la delegació de vot. Però aquest acord no és el que ara hi ha vigent. La delegació de vot de Puig requeia en Gemma Geis, que va deixar l'escó un cop va ser nomenada consellera d'Universitats. Aleshores, la delegació va passar en mans de la portaveu de JxCat, Mònica Sales. Aquesta és la que ara mateix hi ha vigent.

El PSC defensa el compliment de la sentència i apunten que hi ha jurisprudència. També per la decisió del Tribunal Constitucional, que va anul·lar els acords de la Mesa sobre la delegació de vot de Carles Puigdemont i Toni Comín el 2018. En aquella ocasió, va ser Cs qui va presentar un recurs al TC. Aquest ha estat l'assumpte que ha fet allargar la reunió de la Mesa del Parlament, que ha durat més de tres hores.