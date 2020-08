La Mesa rebutja destituir el secretari general del Parlament per les resolucions censurades

La Mesa del Parlament ha rebutjat destituir el secretari general de la cambra, Xavier Muro, per haver publicat censurades les resolucions aprovades en el ple monogràfic sobre la monarquia, del passat 7 d'agost. JxCat ha portat la proposta de destitució a la reunió de la Mesa, tal i com havia anunciat, però no ha aconseguit el suport de cap de les formacions de la cambra i la seva iniciativa ha quedat desestimada sense ni tan sols ser votada, segons fonts de la Mesa. La reunió, celebrada telemàticament, ha estat aprofitada per Muro per defensar el seu paper i exposar els motius legals que el van portar a no publicar íntegres les resolucions, seguint les advertències del Tribunal Constitucional (TC).

Torrent ha denunciat "la persecució del sistema judicial espanyol al dret a la representació política i a la llibertat d'expressió" i ha apuntat que afecta polítics i funcionaris

La Mesa s'ha reunit aquest dimarts al matí per videoconferència. El secretari general ha volgut explicar que ell és el responsable de les publicacions al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i que, segons el seu criteri, la Mesa o els seus membres no podrien substituir-lo en aquesta tasca. I és que Muro, com ja havia defensat anteriorment i també al propi BOPC, considera que és el seu "deure impedir qualsevol actuació que incompleixi les interlocutòries del TC" i els advertiments que el tribunal li ha fet directament.



Fonts de la Mesa han explicat també que després que cap partit hagi donat suport explícit al cessament de Muro, el president del Parlament, Roger Torrent, ha volgut tancar el debat lamentant la situació produïda. En aquest sentit, ha garantit que mentre sigui president se seguiran admetent a tràmit totes les iniciatives dels grups perquè sempre ha mantingut que en un Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. Malgrat això, ha denunciat "la persecució del sistema judicial espanyol al dret a la representació política i a la llibertat d'expressió" i ho ha considerat "incompatible amb un sistema democràtic" i que, en aquest cas, a més, "afecta a polítics i també amenaça a funcionaris".

Així, Torrent ha dit a la Mesa que creu que els polítics han d'assumir les conseqüències de les seves decisions, "encara que tinguin un elevat cost personal, però no es pot exigir als funcionaris que entomin els costos de la repressió per decisions que prenen els polítics", tal i com apunten les mateixes fonts. "És molt greu que no es publiquin íntegrament resolucions aprovades pel Ple del Parlament, però la culpa de que això passi és del TC que amenaça treballadors públics amb conseqüències penals si desenvolupen les seves funcions", ha reiterat Torrent, tornant a l'argument que ja havia explicat anteriorment.

ERC i la CUP havien demanat no apuntar els treballadors del Parlament

Ja abans de la celebració de la Mesa els partits constitucionalistes s'havien mostrat completament contraris a la destitució de Muro i li havien donat suport. Des d'ERC i la CUP, tot i ser contraris a que les resolucions no es puguin publicar íntegrament, havien demanat no apuntar als treballadors del Parlament i ja havien manifestat la seva incomoditat amb la petició de JxCat. Des de la CUP, però, sí que eren favorables a què els membres de la Mesa assumissin una eventual publicació íntegra dels textos malgrat el criteri dels tècnics per l'avís judicial, proposta que Muro considera que no és possible.



Durant la reunió s'ha aprovat tramitar d'urgència una proposta de resolució de Ciutadans en què s'afirma que el Parlament "recolza el secretari general en compliment dels deures legals que li són propis i la independència de les seves funcions davant els atacs del poder executiu, representat pel president de la Generalitat", així com als "atacs" a les xarxes, per complir les lleis i advertències dels tribunals.



Crítiques de JxCat als seus socis de Govern

Després que la seva proposta hagi estat desestimada, diputats de JxCat han expressat el seu malestar per la manca d'acord amb ERC. El vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Josep Costa, ha fet una primera reacció a les xarxes i ha apuntat, directament, a la resta de partits que no han acceptat la proposta de JxCat. "Lamentem que avui a la Mesa els partidaris de l'autocensura i de la censura (ERC, Cs i PSC) s'hagin alineat per avalar la decisió de censurar les resolucions contra la monarquia borbònica", ha dit Costa a Twitter, tot afegint que "sense defensar la sobirania del Parlament no s'hauria fet l'1-O".



En el mateix sentit s'ha expressat el secretari primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, que ha reproduït literalment en una piulada el mateix missatge que Costa. També ha volgut fer un missatge crític el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, que ha publicat a la xarxa que "defensar els drets polítics dels diputats i diputades és defensar els drets dels catalans i catalanes" i ha considerat que "diu molt poc de la qualitat democràtica que s'apliqui censura a l'única cambra parlamentària que ha condemnat la corrupció de la monarquia espanyola".

"Poca cultura repressiva de la dreta"

Diversos diputats d'ERC han carregat contra JxCat després de les declaracions d'alguns dels seus membres. El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha criticat la "poca cultura repressiva de la dreta". "La sobirania del Parlament és atacada constantment i cal defensar-la, però la solució no passa per criminalitzar a cap treballador ni utilitzar la repressió per tacticisme electoral", ha advertit a través de Twitter.

L'exconseller Ernest Maragall, que és regidor a l'Ajuntament de Barcelona i també diputat al Parlament, ha lamentat que Costa "degradi" el càrrec de vicepresident de la cambra i l'ha comparat amb la "dignitat" de l'expresidenta Carme Forcadell. "Substituir el combat comú per la confrontació interna és molt més i molt pitjor que un error", ha alertat.