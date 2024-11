El Meteocat alerta de la possible arribada d'una nova DANA a Catalunya a partir de dimecres

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha alertat de la possible arribada d'una nova Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) a Catalunya a partir de dimecres i fins divendres. No obstant, per dimarts ja hi ha predicció de pluja, inicialment al nord del país.



Segons ha informat el Meteocat en una publicació a X, a partir d'aquest dimecres, una situació de llevant podria acumular "quantitats importants de precipitació al litoral i al prelitoral, sobretot als dos extrems". Les zones més afectades serien, per tant, el Tarragonès i el Barcelonès.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dt. 13:00 h - Dc. 13:00 h.

➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡Grau de perill màxim 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/2SCsibxedE — Meteocat (@meteocat) November 10, 2024

En el seu compte de X, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat estar atent a les previsions i les recomanacions a partir d'aquest dilluns per l'estat del mar, amb onatges superiors a 2,5 metres i els temps inestables entre dimecres i dijous.

Incertesa

Per la seva banda, l'AEMET explica que la massa d'aire fred amb orígen al nord d'Europa també afectarà Balears i el País Valencià. La DANA portarà un "descens generalitzat de les temperatures" i "precipitacions fortes i persistents en zones de Balears i el vessant mediterrani". També podria portar neu en zones de muntanya del nord dels Pirineus.

A partir del dissabte, les precipitacions començaran a perdre intensitat en l'àrea mediterrània i es traslladiaran al vessant atlàntic. Tanmateix, l'AEMET puntualitza "la incertesa sobre l'evolució de l'episodi és molt elevada".