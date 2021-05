Les sempre complexes relacions bilaterals entre els estats espanyol i marroquí passen per un dels pitjors moments que es recorden. Una crisi polièdrica, de causes diverses, es materialitzava en la matinada d'aquest dimarts amb l'arribada d'uns 8.000 migrants (uns 1.500 menors, segons el president de la ciutat autònoma, Juan José Vivas) a Ceuta davant la passivitat i amb la col·laboració de les forces policials marroquines de l'altre costat de la frontera. Una operació orquestrada des del règim alauita, tal com revelava la pròpia ambaixadora marroquina en unes declaracions a Europa Press. Per a Karima Benyaich, les relacions entre els Estats estan basades en una sèrie d'actes que tenen conseqüències, i aquestes conseqüències "s'han d'assumir".



Benyaich es referia així, veladament, al fet que el secretari general del Front Polisario i president de la RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica), Brahim Ghali, romangui ingressat recuperant-se de la Covid-19 a l'Hospital San Pedro de Logronyo des del passat 18 de abril. Ghali entrava el mes passat a Espanya per raons sanitàries amb el passaport algerià, segons explica el mateix Front Polisario, i ingressava en el complex hospitalari amb una altra identitat per motius de seguretat. Des que el Govern marroquí va conèixer la situació del líder sahrauí, va jurar venjança al Govern espanyol per acollir-lo. Pedro Sánchez afronta una de les majors crisis des que va arribar a la Moncloa, amb permís de la pandèmia. Una venjança, la marroquina, que, però, ve de causes anteriors.

El passat 10 de desembre de l'any 2020, la ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, assegurava: "La posició d'Espanya és clara i és de respecte a les resolucions de Nacions Unides". Així responia el Govern d'Espanya a l'enèsim exabrupte de Donald Trump. L'expresident nord-americà anunciava a través de Twitter el reconeixement per part dels Estats Units de la marroquinitat del Sàhara, quelcom contrari a les resolucions de Nacions Unides: el Sàhara Occidental no és el Marroc, sinó un territori no autònom pendent de descolonitzar, ocupat militarment pel Marroc i del qual Espanya és la potència administradora responsable de vetllar per la seva descolonització.



La dirigencia marroquina anhelava que el pronunciament trumpista portés a altres països a seguir el seu exemple i van fixar els seus ulls en la Unió Europea, més concretament en Espanya. La ministra d'Exteriors espanyola no ho va fer. Les institucions europees tampoc. El Govern alemany va ser molt clar en l'assumpte: no modificava gens ni mica la seva posició respecte al contenciós sahrauí, és a dir, advoca per una solució "justa, duradora i mútuament acceptable sota la mediació de Nacions Unides". El passat 6 de maig, el Marroc cridava a consultes el seu ambaixadora a Berlín; aquest dimarts feia el mateix amb la de Madrid. Tocades, gairebé enfonsades (oficialment), les relacions diplomàtiques amb dos dels països principals de la Unió Europea.

Josep Borrell, alt representant de la UE per a Política Exterior, garantia aquest dimarts el suport al Govern d'Espanya en la crisi de Ceuta. El problema del Marroc s'eleva a nivell europeu. Un greu error diplomàtic de Rabat. En poques setmanes, es coneixerà la decisió de Tribunal General Europeu sobre l'acord de pesca entre la UE i el Marroc, el qual inclou les aigües de la costa sahrauí. En definitiva, la Justícia es tornarà a pronunciar sobre si els recursos del Sàhara Occidental poden ser explotats pel Marroc, sobre si el Marroc té potestat legal sobre el Sàhara. I en el veí de sud hi ha els nervis a flor de pell.



Avui, l'Administració Biden es debat en com assimilar el moviment del seu antecessor a la Casa Blanca i en tornar la pilota al terreny de la negociació multilateral. La de Trump va ser una jugada a tres bandes per la qual el Marroc, a més, establia relacions diplomàtiques amb Israel, cosa impensable en el món musulmà pel genocidi que aquest Estat perpetua cap a la població palestina des de fa dècades. Avui, a Gaza s'intensifica la massacre contra la població civil. Avui, el Marroc (encoratjat per Trump) torna a fer servir les vides dels seus civils com a arma llancívola en el contenciós del Sàhara.

Ja ho va fer el 1975, enviant la Marxa Verda al que llavors era la província 53 espanyola, el Sàhara Occidental. Després d'una marea humana de civils, arribaven l'Exèrcit marroquí, el napalm i el fòsfor blanc, una guerra que perduraria fins al 1991 deixant al seu pas mort i desaparicions. Encara avui segueixen enterrats sota la sorra de desert cossos desapareguts de sahrauís amb DNI espanyol. Encara avui romanen desenes de milers de persones refugiades al desert algerià i tantes més viuen als Territoris Ocupats pel Marroc, on les forces d'ocupació violen sistemàticament els seus drets més elementals, tal com denuncien organitzacions internacionals.

El passat 13 de novembre, el Front Polisario anunciava la fi de l'alto el foc després de 30 anys de fracàs de la via diplomàtica

En les últimes setmanes, les denúncies de violacions a dones activistes sahrauís han arribat a les nostres oïdes, especialment a familiars de Sultana Khaya. El passat 13 de novembre de 2020, el Front Polisario anunciava la fi de l'alto el foc després de 30 anys de fracàs de la via diplomàtica per trobar una solució al dret d'autodeterminació sahrauí. Des de llavors, les escaramusses militars s'han succeït i la repressió a sahrauís a les zones ocupades s'ha incrementat, segons denuncien periodistes sobre el terreny.

L'Exèrcit, desplegat a la frontera de Ceuta

La matinada del 18 de maig serà recordada a Ceuta com el dia en què milers de civils marroquins arribaven nedant a la ciutat. El règim marroquí torna a utilitzar les vides dels seus civils amb fins estratègics, en moltes ocasions de menors d'edat. Ecos de 1975. La resposta del Govern espanyol va ser la devolució en calent (segons dades oficials) d'unes 4.000 persones; el Ministeri de l'Interior assegura que entre elles no hi ha menors d'edat. Aquest Ministeri ha reforçat amb 250 agents la presència de la Guàrdia Civil a la frontera, a més d'uns altres 150 agents de la UIP de la Policia Nacional. També ha desplegat a l'Exèrcit a la frontera per col·laborar amb la Guàrdia Civil en el control de la mateixa, especialment, a la platja de l'Tarajal.



És la major crisi migratòria dels darrers anys. Amb l'arribada de més de 8.000 persones en un dia, les imatges de persones arribant nedant han marcat la jornada. En tot l'any passat, van arribar per via marítima a Ceuta tan sols 340 migrants, mentre que el 2019, un any no afectat per la pandèmia, ho van fer 655, i 570 el 2018. Per via terrestre, van arribar el 2020 a Ceuta 340 persones , enfront de les 1.362 de 2019 i les 1.979 el 2018.

La resposta del Govern espanyol la pronunciava Pedro Sánchez en una declaració institucional des de La Moncloa, després de la celebració de el Consell de Ministres. "Serem ferms davant de qualsevol desafiament o eventualitat, i sota qualsevol circumstància", assegurava el president. "La integritat de Ceuta com a part de la nostra nació, la seva seguretat i la tranquil·litat dels nostres compatriotes estan garantides pel Govern d'Espanya, siguin quines siguin les condicions necessàries per a això i amb els recursos necessaris", anunciava, i reclamava al Marroc "el respecte de les fronteres mútues ". Posteriorment, i després d'establir converses telefòniques amb el cap de l'Estat, Felipe VI, el líder de l'oposició, Pablo Casado i les principals autoritats europees, Sánchez viatjava a Ceuta, on ja es trobava el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Les reaccions polítiques s'han succeït durant tota la jornada. La vicepresidenta tercera de Govern i ministra de Treball per Unidas Podemos, Yolanda Díaz, recordava que "els drets humans no es qüestionen ni a Ceuta, ni a Melilla, ni enlloc de el món", fent especial èmfasi en la necessitat de el respecte de els drets dels menors. El líder del PP, Pablo Casado, criticava el Govern i assegurava que la crisi amb el Marroc "és una crisi diplomàtica advertida des de fa ja un mes pel partit que lidera l'oposició i incomprensiblement ignorada i ocultada pel Govern d'Espanya". El dirigent popular atribueix el deteriorament de les relacions a la presència de Ghali a l'hospital de La Rioja.

Per la seva banda, l'ultradretà Santiago Abascal aprofitava per viatjar a la ciutat autònoma i agitar les aigües. En una entrevista radiofònica qualificava la situació de "invasió" i exigia l'ús de la força al Govern estatal com a forma de solucionar la situació. Un grup d'ultres i neonazis es manifestava a la tarda a Madrid, a l'ambaixada marroquina, seguint la línia argumental de Vox. Altres grups parlamentaris també s'han pronunciat sobre l'assumpte. Inés Arrimadas, la líder de Ciutadans, reclamava a Sánchez que estigués a l'altura davant el que considera "un desafiament a la integritat d'Espanya i a les fronteres europees". "El Govern marroquí fa servir a milers de civils marroquins per fer xantatge a Espanya", valorava Íñigo Errejón, de Más País, qui reclama al Govern espanyol el respecte de les resolucions internacionals sobre el Sàhara Occidental. Joan Baldoví, de Compromís, davant l'oportunisme d'Abascal, recordava que en moments de crisi "sempre apareixen els salvapàtries repugnants que parlen d'invasió".



Les relacions bilaterals entre el Marroc i Espanya estan en fase crítica. Ara mateix, l'ambaixadora marroquina a Madrid es troba en consultes amb el seu Govern de Rabat. L'Exèrcit espanyol, desplegat a la frontera de Ceuta. El Govern espanyol ha d'afrontar una de les majors crisis diplomàtiques que es recorden amb el veí magribí. El contenciós del Sàhara torna amb força a l'actualitat política espanyola cíclicament. Espanya segueix sent la potència administradora, reconeguda pels informes jurídics de Nacions Unides (i pel mateix Grande-Marlaska sent jutge de l'Audiència Nacional), que ha de vetllar pel procés de descolonització dek Sàhara Occidental. Una descolonització inacabada, per això es coneix al Sàhara com "l'última colònia d'Àfrica".