Miguel Urbán i Xavier Domènech comparteixen anotacions per a combatre a l'extrema dreta

Miguel Urbán ha tornat aquest divendres a una Universitat Autònoma de Barcelona que recorda perquè ja la sovintejava fa deu anys, pels inicis del 2000 per a participar en les assemblees del moviment estudiantil. Aquest cop, però, ha tornat com a eurodiputat i amb un llibre sota el braç: 'L'emergència de Vox, anotacions per a combatre a l'extrema dreta espanyola'. El fundador de Podemos, pertanyent a la branca d'Anticapitalistes que s'esqueixa ara del partit ha presentat el llibre amb Xavi Domènech, un altre exdirigent dels morats. Amb floretes mútues han compartit la seva preocupació per l'auge del feixisme.

Domènech: "Aquest llibre és absolutament necessari perquè crec que Vox ha vingut per a quedar-se"

"Aquest llibre és absolutament necessari perquè crec que Vox ha vingut per a quedar-se" començava Domènech, que veu la consolidació d'una extrema dreta postfranquista. L'expolític crec que el partit d'extrema dreta té un caràcter "reaccionari conservador radical" que encara està lluny de penetrar en les classes populars. La lluita de Vox contra la immigració i la "antiespaña" ha atret un vot, segons el també historiador, "de classes mitjanes altes, universitàries i de barri de classe alta que abans votava al PP i que a més a més està totalment masculinitzat". En aquesta masculinització veu la punta de l'iceberg de la reacció patriarcal a l'emancipació de les dones.

En un acte presentat per una estudiant però protagonitzat per dos homes, s'ha parlat molt de lluita antifeixista, de la transició o de la desinformació, però també d'un tema que els mitjans han ignorat: el programa econòmic de Vox. "Quan anàvem a debats televisius i parlàvem de nacionalitzar empreses en sectors estratègics o introduir la renda bàsica universal, ens preguntaven com ho anàvem a pagar", es queixava Urbán, "però a Vox ningú li pregunta".

Eliminar el salari mínim

En el seu programa econòmic, que l'eurodiputat ha analitzat, Vox proposa eliminar el salari mínim, privatitzar el sistema de pensions o eliminar els trams de l'IRPF que constitueixen el sistema impositiu progressista. Aprofitant que era el Dia d'Andalusia, Urbán ha recordat les 3 puntes de llança amb les quals Vox es va presentar a les eleccions autonòmiques: l'eliminació de la llei de memòria històrica, dels "quiosquets feministes" i que la sanitat hagués de donar a la policia les dades dels immigrants sense papers als quals atengués. "I què va ser el primer que van fer? Eliminar l'impost de successions a qui tingui més d'un milió d'euros de patrimoni. Com combatre'ls? Pregunteu als vostres coneguts si tenen un milió d'euros. És un partit de senyorets per a senyorets", resolia l'eurodiputat.

El llibre d'Urbán no parla de Vox fins a la pàgina 85 perquè "primer cal entendre d'on ve tota l'extrema dreta en l'Estat espanyol". Encara que no hi havia un partit amb representació parlamentària, una anomalia a Europa al costat de Portugal i Irlanda, Urbán parla que sí que hi havia idees dins dels partits de dreta espanyola. Ara que Espanya i Portugal compten amb aquests partits en els seus Parlaments, ja han entrat en el que l'eurodiputat denomina com el fenomen del neofundamentalisme autoritari global.

La impunitat de la dictadura franquista

En la seva anàlisi, Urbán entén que hi ha una reacció a tot el món que va des del Brasil de Bolsonaro, al cop d'estat a Bolívia, o l'hinduisme radical a l'Índia de Narendra Modi. Però el cas espanyol és diferent per la importància en la transició espanyola de la impunitat de la dictadura i els crims franquistes, des del punt de vista de l'escriptor. Per a ell, aquesta falta de rendició de comptes ha configurat a la dreta espanyola fins a exemples visibles com la impossibilitat de plantejar un cordó sanitari a l'extrema dreta. "A diferència d'Alemanya, aquí no pot haver-hi aquest cordó perquè per a això és necessària una dreta amb passat democràtic i això no ho tenim", ha sentenciat.

No veu el naixement de Vox en la fundació del partit sinó abans, en 2004, quan el PP perd unes eleccions que segons Urbán, creia que tenia guanyades. "Aquest sentiment d'estafa, que li han robat el govern, produeix un sentiment de greuge que porta a una lògica d'oposició que utilitza tots els ressorts de l'Estat, des de la guerra jurídica, recorrent cada llei del govern de Zapatero, fins a l'oposició de carrer amb els diners del PP d'Esperanza Aguirre", explicava. Quan Rajoy va guanyar les eleccions i no va complir amb el programa d'aquesta dreta radical, "aquesta massa mobilitzada pel greuge va trencar emocionalment amb el PP". Aquest moviment és el que acaba, en la seva opinió, construint a Vox.