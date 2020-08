El míldiu i el coronavirus marquen la pitjor verema dels darrers 30 anys a Catalunya

Una tempesta perfecta, on les condicions climàtiques han afavorit l’aparició del fong del míldiu, l’increment dels costos de producció per la pandèmia del coronavirus i uns preus del raïm per a cava que tornen a ser baixos, converteixen la verema d’enguany en Catalunya en la pitjor dels darrers 30 anys. Així ho expressen els viticultors, que aquests dies han iniciat la collita, que s’ha avançat entre cinc i deu dies en relació amb una recol·lecció habitual. Des de les 11 Denominacions d’Origen (DO) catalanes s’assegura que "la producció ve marcada una baixada de volum al voltant del 20% a conseqüència del míldiu, una malaltia generada pels fongs que ataca les fulles i els fruits del raïm, produint pèrdues de color, el qual s’ha vist afavorit per les pluges primaverals i les temperatures altes".

El míldiu ha afectat especialment les vinyes ecològiques, que disposen de menys instruments per lluitar contra el fong. Aquest tipus de conreus tenen limitats els mitjans per combatre’l, ja que només compten amb la possibilitat d’aplicar dilucions de coure, un fitosanitari que no penetra a l’interior del fruit, i que amb campanyes com aquesta s’ha demostrat insuficient per realitzar tractaments que sanin les fulles de la vinya.

El chardonnay, el moscatell i les garnatxes blanques són algunes de les varietats primerenques que ja s’han començat a recollir al Penedès, la Conca de Barberà, el Bages, Alella, Terra Alta o l’Empordà. En diferent grau, però en totes elles, el protagonista serà el míldiu. Al Penedès, on el 40% de les vinyes estan sota el sistema ecològic, les previsions de pèrdues són importants. El tècnic de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Joan Reyes, adverteix que "el míldiu està sent tan virulent, que aquesta campanya s’ha presentat a zones normalment seques, com la Terra Alta, el Priorat o el Montsant, on fins ara no se l’havia conegut".

Sense la cobertura de l’assegurança

Aquesta situació es produeix després dels estocs acumulats de la passada campanya, que en els darrers mesos han augmentat pel tancament de l’hostaleria. En aquest sentit, el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) denuncia que "estem encadenant dos anys seguits molt dolents amb afectacions importants en la collita". UP ha reclamat al Departament d’Agricultura que inclogui el míldiu a les cobertures de les pòlisses derivades del canvi climàtic. És una petició similar a la que planteja l’organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). L’exclusió de la plaga del sistema d’assegurances a Catalunya "suposa un greuge comparatiu respecte a altres zones de l’Estat espanyol".

A Andalusia, Castella La Manxa, Extremadura, Balears, Madrid, Múrcia i València, els danys produïts pel míldiu són assegurables. JARC considera que "el canvi climàtic, que està afectant el Mediterrani, fa que s’hagin de modificar les línies i cobertures de l’assegurança de la vinya". L’entitat afegeix que els perjudicis "acrediten la necessitat que també sigui un dany assegurable a Catalunya".

Una de les víctimes principals de la crisi del coronavirus i dels estralls del míldiu són els cellers i les cooperatives catalanes, que han acumulat estocs de vi sense embotellar a l’espera de la demanda per comercialitzar, procedent bàsicament de la restauració. El director del Consell Regulador de la DO Penedès, Francesc Olivella, conclou que la plaga del míldiu ha provocat descensos de la producció del 50% en la collita ecològica i un 15% en la convencional.

La verema de la Covid-19

La Generalitat i el sector vitivinícola han pactat un protocol per la recol·lecció del raïm en el marc de la Comissió de la Verema. Proves PCR als temporers, control constant de la temperatura corporal i mesures de distanciament social són algunes de les accions previstes. Dins d’aquesta iniciativa, que va entrar en vigor fa una setmana, es preveuen grups de temporers estables per la recollida. A l’hora de contractar la mà d’obra necessària per a la collita, el sector ha apostat pels temporers de proximitat per evitar els desplaçaments i facilitar el control dels allotjaments del col·lectiu. Al Penedès, la previsió és que es requereixen com a màxim un miler de treballadors.

L’aparició del míldiu i els efectes del coronavirus no han fet desaparèixer el tema recurrent a l’inici de qualsevol verema: el debat sobre el preu del raïm. La qüestió, que impacta especialment als productors que destinen el raïm al cava, ja va ocasionar una vaga de viticultors al final de la verema de la passada campanya. Els elaboradors, que compren als viticultors, es divideixen entre els que mantindran el preu de l’any passat, els que reduiran la xifra d’adquisició i els que reduiran el volum.



Freixenet, un dels gegants del sector que acostuma a establir tendència en l’àmbit dels preus, ha anunciat que abonarà 30 cèntims per quilo als viticultors. Curiosament, aquest és el valor que va desencadenar les protestes de l’any passat perquè se situava per sota els costos de producció. Els 30 cèntims, una rebaixa propera al 30% amb relació al valor que percebien fa dues campanyes, és el mateix que es pagava fa tres dècades. La companyia justifica la decisió per la determinació de mantenir el volum de compra de raïm als viticultors.

Malgrat totes les dificultats amb les quals afronten l’actual verema, els viticultors confien que la bona qualitat del raïm impulsi una campanya de comercialització exitosa, mentre reflexionen sobre les conseqüències del canvi climàtic, ja que enguany la collita s’ha iniciat a principis d’agost, gairebé un mes abans que fa un segle. La feina pendent del sector segueix sent treballar per adaptar els processos del conreu de la vinya a la nova realitat per treure els millors vins possibles.