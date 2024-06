Milers de manifestants a Barcelona clamen pels drets LGTBI i acusen Israel d'utilitzar-los per "justificar el genocidi"

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona en favor dels drets del col·lectiu LGBTI i contra l'ús que en fa Israel "per justificar el genocidi". La Crida LGBTI ha organitzat la tradicional marxa amb motiu del Dia de l'Orgull, que va ser aquest divendres, i enguany ho ha fet acompanyat d'altres lluites, principalment la crida a la pau a Palestina.

Sota el lema 'Desbordem la Norma', la manifestació ha aplegat 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons els organitzadors, que han anat de plaça Universitat a plaça Sant Jaume, on s'ha llegit el manifest. Entre les reclamacions, una llei trans catalana, fer front a la "crisi ecosocial", més recursos en salut, habitatge assequible i reduir el turisme.

🌊🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇵🇸 Comença la manifestació



"No en el nostre nom", ha dit el portaveu de la Crida LGBTI, Angel Camacho, després d'afirmar que Israel "utilitza el col·lectiu de manera il·legítima per netejar-se la imatge i justificar el genocidi". En declaracions als mitjans, ha rebutjat la política "racista, colonial i d'apartheid" d'Israel. De fet la crida per la pau a Palestina i contra "l'extermini" que està portant a terme Israel ha protagonitzat la manifestació, durant la qual s'han succeït les proclames en aquest sentit i s'han pogut veure moltes banderes palestines.

"Enguany els nostres cors i les nostres forces són amb Palestina", ha proclamat el manifest ja a la plaça Sant Jaume. Els manifestants han denunciat les "polítiques d'apartheid i neteja ètnica" i han exigit a totes les institucions la ruptura de relacions "de tota mena" amb Israel. Així mateix, també s'ha reivindicat la lluita contra la crisi climàtica i social.



Desvinculació del Pride

Els organitzadors han volgut desmarcar-se del macroesdeveniment del Pride, per "instrumentalitzar" el col·lectiu LGBTI i justificar-se "rentant-se de rosa". "Nosaltres ho tenim clar, ni pinkwashing ni greenwashing!", han asseverat en la lectura del manifest. Per al portaveu de la Crida, el Pride és una "desfilada comercial del capitalisme rosa" i no un moviment activista.

Ha afegit que està impulsat per empreses com immobiliàries, de l'oci nocturn o hoteleres, que "només volen fer negoci". "Són les empreses que ens desnonen, que fan pujar els lloguers a Barcelona i són còmplices del genocidi a Palestina", ha declarat.