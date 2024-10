Milers de persones es manifesten a Barcelona a favor de Palestina i el Líban

Milers de persones han omplert aquest diumenge el centre de Barcelona per denunciar la situació a Palestina i ara també al Líban. Els manifestants han exigit que s'aturi el "genocidi" i que el Govern espanyol trenqui relacions comercials amb Israel. La protesta coincideix amb el primer aniversari de l'inici de l'ofensiva bèl·lica, arran de l'atac de Hamàs del 7 d'octubre del 2023 i la posterior invasió i bombardeig de Gaza per part de les forces israelianes.

Sota el lema "Aturem el genocidi a Palestina. Prou de comerç d'armes amb Israel", la marxa s'emmarca en una sèrie de manifestacions convocades aquest cap de setmana arreu del món. A Barcelona l'ha organitzada la Comunitat Palestina a Catalunya, la Xarxa Solidària contra la Ocupació de Palestina i la plataforma "Prou Complicitat amb Israel". Totes tres entitats exigeixen la fi de la venda d'armes a Israel i que es depurin responsabilitats al país pels seus "crims".



La manifestació ha arrencat a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia i fins a la plaça de Catalunya. Entre els assistents, que duien pancartes reivindicatives i banderes palestines, s'escoltaven clams de "No és una guerra, és un genocidi", "Israel assassina, Europa patrocina" i "Generalitat, prou complicitat".

En aquest sentit, l'objectiu de la protesta és que el Govern espanyol posi fi al "comerç d'armes i de tecnologia militar i de seguretat amb Israel", així com el trencament total de relacions "diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals" amb el país hebreu. La situació al Pròxim Orient no ha parat d'escalar des del seu començament, però s'ha agreujat encara més en els darrers dies, després de la invasió del sud del Líban per part de l'exèrcit israelià i la resposta militar de l'Iran.



Han fet acte de presència l'eurodiputat de Comuns-Sumar Jaume Asens, la diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega, el president del CIEMEN, David Minoves; o els secretaris d'UGT i CCOO, a Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, entre altres.