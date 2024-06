"És millor parlar malament el català que no parlar-lo"

Dins del cicle 'Gent Viral', una iniciativa realitzada per 'Públic' amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, parlem amb Adrià Martínez. És professor de català, el creador del compte a Instagram i TikTok Jo Aprenc Català on, de manera amena, resol dubtes i esclareix conceptes relacionats amb la llengua catalana.

Comences a fer classes de català a Amsterdam. Quin és l'interès arreu d'Europa per la llengua catalana?

Vaig començar l'any 2019 amb les pràctiques que vaig fer de l'Erasmus. Aprenien català com a segona llengua. Era a la universitat d'Amsterdam i n'hi havia molts que eren holandesos, altres alemanys, francesos i tenien aquesta curiositat per aprendre català. De fet, trobem moltes universitats a Alemanya, a França o al Regne Unit que tenen classes de català gràcies a l'Institut Ramon Llull. I crec que, si existeixen, és perquè realment hi ha algun interès.

El teu compte a Instagram 'Jo Aprenc Català' té 72.000 seguidors. Quin tipus de contingut hi podem veure?



Primer vaig començar a fer publicacions, imatges, l'any 2020. I després, quan vaig veure que el perfil començava a tenir més seguidors, un amic em va recomanar que comencés a fer vídeos. Al principi no les tenia totes, era un perfil més anònim, no havia posat mai la cara. I vaig posar-me amb els vídeos un any més tard d'haver començat i realment a partir d'aquell punt va ser quan van començar també a créixer més els seguidors. Sobretot són píndoles de llengua catalana, d'un minut de durada aproximadament i es tracta que captin l'atenció.

Quins són els que tenen més èxit?



Vaig notar molt d'èxit amb els barbarismes. Vaig començar a publicar un barbarisme, a veure com funcionaria i realment cada vegada que publicava un barbarisme veia que els seguidors pujaven molt. Recordo perfectament el primer barbarisme, que era candau, que en català hem de dir cadenat, que a partir d'aquella publicació el perfil va començar a augmentar i a augmentar de seguidors.

En diem molts de barbarismes?



"És normal que apareguin estructures que no siguin pròpies del català"

Sí, molts, però bàsicament perquè el català conviu amb altres llengües, sobretot amb el castellà, i és normal la influència que rep. Si anem, per exemple, a Madrid, una persona que parli castellà potser rebrà influència de l'anglès, però tampoc és tan forta com la que tenim aquí amb el castellà. Per tant, és normal que apareguin paraules, estructures que no siguin pròpies del català.

Això et va portar a publicar el llibre 'Clar i català' sobre els barbarismes?



Justament va ser que l'editorial es va posar en contacte amb mi i em va proposar fer un llibre i els vaig comentar que una de les coses que més èxit tenia en el meu perfil eren els barbarismes. Així que m'hi vaig llançar i vaig publicar aquest llibre Clar i català: Barbarismes i barbaritats del català. És un recull de 100 barbarismes que jo crec que en algun moment moltes d'aquestes paraules les hem dit.

L'èxit a les xarxes t'ha portat altres projectes professionals?



Sí, un és justament aquest llibre i l'altre és que vaig començar a treballar al Consorci per a la Normalització Lingüística i els mateixos seguidors em preguntaven si jo oferia classes de català. Clar, tenia la meva feina i vaig dir: si molta gent em comença a contactar, per què no creo jo les meves classes, els meus cursos... Així que vaig deixar de banda el CPNL, em vaig donar d'alta d'autònom i vaig començar a oferir cursos i realment n'estic molt content de tota la gent que s'hi apunta. Sobretot ho faig enfocat a la preparació d'exàmens.

Què els ofereixes que sigui diferent a la resta?



La gent busca classes que siguin dinàmiques, que s'aprenguin moltes coses i sobretot que quedin ben preparats. I com que ja saben com faig les classes, potser per això també els porta cap al meu perfil per aprendre català.

La creació de continguts en català ajuda a fomentar l'ús de la llengua?



"És essencial que sobretot els més joves tinguin referents que utilitzin la llengua"

Sí. Crec que és essencial que sobretot els més joves tinguin referents que utilitzin la llengua, ja que són, segons el que diuen les estadístiques, aquells que parlen menys català. Si veuen que els seus referents els miren a Instagram utilitzant el català, això també animarà i fomentarà la llengua.

És millor parlar català encara que sigui malament?



El millor és sempre parlar-lo. Encara que diguem barbarismes. Hi ha molta gent que no s'atreveix a parlar perquè diu: "és que no el parlo bé". És millor parlar-lo malament que no parlar-lo. Ara, un cop el comencem a parlar, sempre podem seguir millorant. I justament una de les meves funcions del perfil és, a més d'animar la gent a parlar català, que el vagi millorant. Però sobretot que la gent l'utilitzi, que és el més important.

*Aquí puedes leer la entrevista a Àdria Martínez en castellano.