Adrià Martínez: "Es mejor hablar mal en catalán que no hablarlo"

Empiezas a dar clases de catalán en Ámsterdam. ¿Hay interés en Europa por la lengua catalana?

Empecé en 2019 con las prácticas que hice del Erasmus. Allí aprendían catalán como segunda lengua. Estaba en la universidad de Ámsterdam, y había muchos que eran holandeses, otros alemanes o franceses y tenían esta curiosidad para aprender catalán. De hecho, encontramos muchas universidades en Alemania, en Francia, en el Reino Unido que tienen clases de catalán gracias al Institut Ramon Llull. Y creo que, si existen, es porque realmente hay algún interés.

Tu cuenta en Instagram 'Jo Aprenc Català' tiene 72.000 seguidores. ¿Qué tipo de contenido podemos ver?



Primero empecé a hacer publicaciones, fotografías, en 2020. Y después, cuando vi que el perfil empezaba a tener más seguidores, un amigo me recomendó que empezara a hacer vídeos. Al principio no lo veía claro, era un perfil más anónimo, no había puesto nunca la cara. Y me puse con los vídeos un año más tarde de haber empezado y realmente a partir de aquel punto fue cuando empezaron también a crecer más los seguidores. Sobre todo son píldoras de lengua catalana, de un minuto de duración aproximadamente y se trata que capten la atención.

¿Cuáles son los que tienen más éxito?



Noté mucho éxito con los barbarismos. Empecé a publicar un barbarismo, a ver como funcionaba y realmente cada vez que publicaba un barbarismo veía que los seguidores subían mucho. Recuerdo perfectamente el primer barbarismo, que era candau, que en catalán tenemos que decir cadenat, que a partir de aquella publicación el perfil empezó a aumentar y a aumentar de seguidores.

¿Usamos muchos barbarismos en catalán?



"Es normal que aparezcan palabras, estructuras que no sean propias del catalán"

Sí, muchos, pero básicamente porque el catalán convive con otras lenguas, sobre todo con el castellano, y es normal la influencia que recibe. Si vamos, por ejemplo, a Madrid, una persona que hable castellano quizás recibirá influencia del inglés, pero tampoco es tan fuerte como la que tenemos aquí con el castellano. Por lo tanto, es normal que aparezcan palabras, estructuras que no sean propias del catalán.

¿Esto te llevó a publicar el libro 'Clar i català' sobre los barbarismos?



Justamente fue que la editorial se puso en contacto conmigo y me propuso hacer un libro y les comenté que una de las cosas que más éxito tenía en mi perfil eran los barbarismos. Así que me lancé y publiqué este libro Clar i català: Barbarismes i barbaritats del català. Es una compilación de 100 barbarismos, palabras que yo creo que en algún momento las hemos dicho.

¿El éxito en las redes te ha llevado otros proyectos profesionales?



Sí, uno es justamente este libro y el otro es que empecé a trabajar en el Consorci per la Normalització Lingüística y los mismos seguidores me preguntaban si yo ofrecía clases de catalán. Claro, yo tenía mi trabajo y dije: si mucha gente me empieza a contactar, ¿por qué no creo yo mis clases, mis cursos...? Así que dejé de banda el CPNL, me di de alta de autónomo y empecé a ofrecer cursos. Realmente estoy muy contento de toda la gente que se apunta y sobre todo lo hago enfocado a la preparación de exámenes.

¿Qué les ofreces que sea diferente al resto?



La gente busca clases que sean dinámicas, que se aprendan muchas cosas y sobre todo que estén muy preparados. Y como ya saben cómo hago las clases, quizás por eso también los lleva hacia mi perfil para aprender catalán.

¿La creación de contenidos en catalán ayuda a fomentar el uso de la lengua?



"Es esencial que sobre todo los más jóvenes tengan referentes que utilicen el catalán"

Sí. Creo que es esencial que sobre todo los más jóvenes tengan referentes que utilicen la lengua, ya que son, según lo que dicen las estadísticas, aquellos que hablan menos catalán. Si ven que sus referentes les miran en Instagram utilizando el catalán, esto también animará y fomentará la lengua.

¿Es mejor habla catalán aunque sea mal?



Lo mejor es siempre hablarlo. Aunque digamos barbarismos. Hay mucha gente que no se atreve a hablar porque dice: 'es que no lo hablo bien'. Es mejor hablarlo mal que no hablarlo. Ahora bien, una vez lo empezamos a hablar, siempre podemos seguir mejorando. Y justamente una de mis funciones en el perfil es, además de animar a la gente a hablar catalán, que lo vaya mejorando. Pero sobre todo que la gente lo utilice, que es lo más importante.

*Aquí pots llegir l'entrevista a Adrià Martínez en català.