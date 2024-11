Millorar la productivitat i reduir la precarietat, eines per avançar cap a la reducció de la jornada laboral

Treballar menys de forma progressiva, instaurar les mesures de manera esglaonada i una jornada laboral de 37,5 hores setmanals per d'aquí a tres anys. Aquestes clàusules, pactades pel conveni del sector de les agències d'organitzacions d'esdeveniments, podrien ser un banc de proves en el marc de les negociacions que tenen el Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats per establir una reducció de la jornada laboral, que determini una mitjana de 37,5 hores setmanals.

Les postures encara segueixen molt enfrontades. De fet, la patronal Pimec Comerç adverteix que l'actual proposta de reducció de jornada laboral posaria en risc la viabilitat de més de la meitat dels establiments de proximitat catalans. A l'altra banda, el sindicat UGT Catalunya recorda que més de set de cada 10 treballadors encara superen les 38 hores setmanals de mitjana a la seva jornada laboral.

Per equilibrar aquests interessos oposats, alguns experts en dret laboral insten a reformar prèviament altres aspectes que envolten el mercat laboral, com la productivitat o la regulació de la presencialitat en el lloc de treball abans d'abordar definitivament la reducció de la jornada laboral. En una consulta realitzada entre els seus socis, associacions i gremis per valorar la percepció de la proposta de la reducció de la jornada laboral, la patronal Pimec Comerç constata que si s'implementés la mesura, un 38% dels comerciants haurien d'augmentar els costos laborals, mentre que un 20% creu que disminuiria la seva facturació.

A més, un 67% dels establiments afirma que necessitarien contractar almenys una persona a temps parcial si s'implementés la reducció de la jornada laboral, una dada clau que posa en evidència que les pimes del sector es veurien obligades a reorganitzar de manera substancial la seva plantilla per mantenir la qualitat del servei i l'índex de productivitat. Com a petició a l'Administració, demanen, en un 77% dels casos, una flexibilització i adaptació de la mesura tenint en compte la realitat de cada sector i la dimensió de les empreses.

El president de Pimec Comerç, Antoni Torres, precisa que la proposta de reducció de jornada laboral s'ha d'afrontar amb una mirada de 360 graus, ja que "el mercat de treball té altres reptes que s'han de tenir en compte per implementar aquesta mesura". Torres afegeix que l'actual proposta de reducció de jornada "afectarà la solvència i la competitivitat de molts dels establiments de proximitat i les empreses del sector". En aquest sentit, remarca que "serà necessari contractar més personal en un moment en què ja ho tenim difícil per trobar professionals".

Lluny de la negociació col·lectiva

Tot i el rècord d'ocupació a Catalunya amb 3,86 milions de persones treballadores, dades que s'extreuen de la Enquesta de Població Activa (EPA) del tercer trimestre, en la seva anàlisi, el sindicat UGT Catalunya avisa que malgrat les aparents bones xifres, "la precarietat persisteix". En relació amb la jornada laboral, detalla que "encara és massa llarga per a més de set de cada 10 treballadors catalans".

Durant el tercer trimestre, la jornada laboral mitjana efectiva per a les persones amb temps de dedicació complet ha estat de 38,6 hores. Curiosament, un 71,6% d'aquestes persones han treballat més de les 37,5 hores, uns dels objectius de la negociació col·lectiva.

Els perfils amb jornades laborals més llargues inclouen les dones que treballen al sector primari, on sovint les condicions són precàries, així com els homes que es dediquen al comerç i l'hostaleria i aquells que estan ocupats en el sector de transport i logística. Tots aquests grups es veuen afectats per jornades que superen les 40 hores setmanals, la qual cosa no només empitjora la seva qualitat de vida, sinó que també pot afectar la seva salut física i mental.

Davant d'aquest escenari, UGT sol·licita "aconseguir acords per a la reducció i la racionalització de la jornada laboral, establint les 37,5 hores com a límit legal, lluitant per les 35 i sense deixar de caminar cap a les 32 hores setmanals". Per aquesta raó, demana prioritzar la millora de les condicions laborals, amb menys hores de treball i un salari adequat com a objectiu final.

Taula de diàleg i productivitat

Tenint en compte que fa gairebé cinc dècades la jornada laboral estàndard és de 40 hores setmanals, el professor col·laborador dels estudis de dret i ciència política de la UOC i expert en dret laboral Miguel Arenas advoca per un canvi de paradigma. "Primer hem d'analitzar els treballadors que estan fent hores de més que, en el cas de les pimes, són els que pitjors condicions tenen".

Arenas defensa la importància d'articular qualsevol canvi en la duració de la jornada laboral a través d'una taula de diàleg entre sindicats, patronal i administració. "En l'esfera política, l'acord no sembla possible per la correlació forces, ja que el Govern de coalició sembla que no tindrà el suport de partits com el PNB o Junts per Catalunya", adverteix.

Des del punt de vista tècnic, Arenas demana gestionar l'excés de presentisme al lloc de treball, que deriva en un increment dels accidents i pitjors condicions laborals. L'expert recorda que, cada vegada més, el lloc de feina es troba més lluny del domicili, el que provoca una jornada de treball real més elevada. En aquest debat, exigeix a la patronal que accepti mesures com un control telemàtic del registre horari, que vagi acompanyada d'un sistema automàtic de sancions.

Més enllà de la reducció de la jornada laboral, els especialistes consideren prioritària la millora de la productivitat i rebaixar la precarietat. Fins que s'assoleixi aquest propòsit, els experts alerten que els excessos d'hores treballades produeixen desconcert i malestar laboral i personal.