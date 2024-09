CCOO i UGT avisen que la reducció de la jornada ha de començar ja amb la rebaixa a 38,5 hores: "Prou de marejar"

Els sindicats CCOO i UGT han advertit el Govern espanyol que l'aplicació de la reducció de la jornada laboral ha de fer-se efectiva aquest 2024 amb la disminució a 38,5 hores setmanals. Ho han fet a través d'una mobilització que ha reunit més de 1.500 persones davant la seu de la patronal Foment del Treball, a Barcelona, i d'un miler més que han sumat les que hi ha hagut a Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa.

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha recordat que es tracta d'un "acord d'investidura" entre PSOE i Sumar i ha dit que "ja val d'enredar i marejar la perdiu". Pacheco ha avisat el Govern espanyol que "si la patronal no vol incorporar-se a un acord tripartit, ha de tancar-lo amb els sindicats". Per això, ha recalcat que "s'ha esgotat el temps".

En aquest sentit, el secretari general d'UGT, Camil Ros, ha demanat a Junts i ERC un "posicionament clar" de cara a un debat al Congrés dels Diputats sobre la mesura i ha apuntat que si després de l'11 d'octubre, quan hi ha prevista la reunió del diàleg social, "la patronal continua dilatant el procés, el Govern ha de governar".

El secretari general d'UGT ha avisat els grups parlamentaris que "treguin el debat del pim-pam polític i es pugui arribar a un gran acord". Ros ha admès que vol a la patronal en aquest pacte, però ha recordat que ja es van impulsar iniciatives com la pujada del salari mínim interprofessional sense la seva participació. El sindicalista ha remarcat que la reducció de la jornada laboral és una demanda de la ciutadania "voti el que voti".

Per la seva part, Pacheco ha insistit que l'entesa a tres bandes "està pràcticament acabada" i ha posat l'accent "en els mantres" sobre la mesura com ara que "milloraria la vida" de més de 2,5 milions de treballadors a Catalunya. També ha mencionat que a 331.000 dones, perquè tenen un contracte a temps parcial i la disminució de la jornada suposaria "millorar el seu salari i reduiria la bretxa salarial".

"Ocurrència del PP"

En ser preguntat sobre la proposta del PP (setmana laboral de quatre dies amb jornades de 9 i 9,5 hores), Pacheco ho ha qualificat "d'ocurrència" i ha criticat que busca els populars busquen "modular el seu missatge per no aparèixer amb un posicionament radicalment contrari".

La USOC ha recordat, en un comunicat, que les últimes lleis laborals s'han impulsat "amb o sense aquesta taula de diàleg social" i per això, ha reclamat "pressionar" als partits polítics, perquè seran els que "decidiran" quan comenci el debat al Congrés. El sindicat considera que serà llavors quan "convocarà totes les accions oportunes" i mentrestant "no participarà en ajustos de comptes entre els membres d'un diàleg social que és, per definició, excloent i ineficaç".

El sindicat ha valorat les concentracions impulsades pels dos sindicats "més un capítol de la negociació bilateral" entre CCOO i UGT i la CEOE que "una lluita sindicat real". La USOC ha fet èmfasi que estan a favor de la reducció de la jornada, i que sempre ho estaran, però ho reivindicaran en un escenari "més efectiu i en el moment més oportú". Alhora, ha destacat que la mesura beneficiarà "sobretot" als sectors més precaritzats.