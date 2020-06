El Ministeri de Sanitat accepta que Girona i Catalunya Central passin a la fase 3 dilluns

El Ministeri de Sanitat ha autoritzat la petició de del Departament Salut i Girona i la Catalunya Central passaran dilluns a la fase 3 de la desescalada. El Departament de Salut ha decidit finalment no incloure a la petició l’àrea de Barcelona i Lleida, que van entrar en fase 2 aquest dilluns, un fet que ha provocat crítiques de l'alcaldessa de la capital, Ada Colau. El País Valencià sí que avançarà al complet a la fase 3 i Galícia serà el primer territori que arribi a la "nova normalitat".



Salut al·lega que necessita uns dies per veure l’evolució de l’epidèmia i, si és l’esperada, proposaran que el canvi de fase es produeixi abans del cap de setmana que ve. Amb l’avenç de Girona i Catalunya Central, a partir de dilluns gran part de Catalunya -a excepció d’aquestes dues regions- estarà a la tercera etapa de la desescalada sota el comandament de la Generalitat.

En roda de premsa, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comentat que "no està previst" que algun territori canviï de fase entre setmana, però ha matisat que "si alguna sol·licita el progrés a la fase 3 durant la setmana vinent, ho estudiarem. Si no, ja hem vist com ha passat amb Madrid, que ha dit que esgotarà l'estat d'alarma i que passarà a la fase 3 a partir del 22 de juny". A més a més, el ministre també ha afegit que a partir del 22 de juny "hi haurà mobilitat lliure". "Fora de l'estat d'alarma no es pot restringir la mobilitat", ha indicat. El dia 21 s'acaba la pròrroga de l'estat d'alarma que va aprovar el Congrés.



El manteniment de Barcelona i les regions metropolitanes a la fase 2 no ha agradat a Ada Colau, que en declaracions a Betevé ha insistit que la ciutat "està preparada" per fer-ho i que té indicadors sanitaris positius i "equiparables" als de zones que si que faran el pas. L'alcaldessa ha reclamat, però, que el canvi de fase s'hauria de fer abans del següent cap de setmana per evitar que coincideixi amb Sant Joan i que pugui comportar que s'acumuli molta mobilitat.